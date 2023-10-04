تعرف على موعد إطلاق تقرير المستجدات الاقتصادية بشمال أفريقيا

تطلق مجموعة البنك الدولي غدًا تقريرًا عن أحدث المستجدات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أوضحت مجموعة البنك الدولي أن الارتفاع العالمي في أسعار الفائدة، وكذلك انخفاض قيمة العملات، بالاضافة إلى الضغوط التضخمية الناتجة عنه، أدى إلى تداعيات كبيرة على سبل حياة الناس في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتابعت مجموعة البنك الدولي أن المنطقة تستمر في التعافي من تأثير صدمة جائحة كورونا، كما تحاول التغلب على التقلبات المتزايدة في شروطها التجارية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، ومن المتوقع أن يتباطأ متوسط النمو الاقتصادي في المنطقة خلال العام الجاري وذلك بالمقارنة بالعام الماضي.

وتنطلق الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذا العام في الفترة من 9 - 15 أكتوبر 2023 في مدينة مراكش بالمغرب، وتركز اجتماعات عام 2023 على العمل المطلوب للقضاء على الفقر على كوكب صالح للعيش فيه، وستبحث الفعاليات الدليل الجديد الذي نحتاج إليه لمواجهة التحديات العالمية المتشابكة.

وبداية من يوم 9 أكتوبر 2023 سيتم التفاعل مع محافظي البنوك المركزية، والوزراء، وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص، وممثلي المجتمع المدني، وقادة الشباب، والأوساط الأكاديمية، وغيرهم بشأن القضايا التي تواجه عالمنا اليوم.

الفعاليات

-دليل جديد للتعامل مع الأوقات الصعبة

-النمو الغني بفرص العمل: الحل الأمثل للفقر

-إرساء الأسس لمستقبل رقمي شامل للجميع

-المؤتمر الصحفي الافتتاحي

-تسخير الاستثمار والتمويل المؤسسي لصالح التنمية

-العمل القُطري من أجل كوكب صالح للعيش فيه

-إشراك النساء في القيادة: الابتكار والتمويل والعمل الجماعي

-اجتماع المائدة المستديرة الوزاري الرابع لدعم أوكرانيا

-أولويات الإصلاح من أجل معالجة الديون

-خلق المزيد من الوظائف عن طريق الاستثمار في رأس المال البشري