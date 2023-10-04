الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"عمائم على جبهة النصر".. سلسلة فيديوهات تبرز دور الأزهر الوطنى فى حرب أكتوبر

مشيخة الأزهر
مشيخة الأزهر

أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف، سلسلة من الفيديوهات الجديدة التي تبرز الدور الوطني للأزهر في انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، على الصفحات الرسمية للأزهر بمنصاته على فيسبوك ويوتيوب وإنستجرام وموقع X، تحت عنوان «عمائم الأزهر على جبهة النصر»، للتعريف بالدور الوطني والتوعوي لعلماء الأزهر الشريف خلال حرب السادس من أكتوبر، وبما أسهم في تحقيق واحد من أعظم الانتصارات العربية في تاريخ مصر.

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مجلة الأزهر تحتفل بذكرى مرور خمسين عامًا على انتصار حرب أكتوبر

وتتضمن السلسلة عددا من الفيديوهات التي تعرض شهادات حية لعدد من علماء الأزهر الشريف، الذين عاصروا الحرب وشاركوا فيها، كجنود وضباط ومقاتلين، أو ممن أسهموا بالجهود المعنوية والروحية لرفع الروح القتالية لدى الجنود والضباط على الجبهة،

تأتي السلسلة في إطار حرص الأزهر الشريف على توضيح الدور الوطني البارز للأزهر الشريف في تاريخ مصر والعرب، منذ نشأته وحتى وقتنا هذا، وهو ما كان له عظيم الأثر في التصدي لكثير من المحاولات التي استهدفت النيل من مصر، أو التعدي على أراضيها.

الدور الوطني للأزهر عمائم الأزهر على جبهة النصر عمائم الأزهر أعظم الانتصارات الدور الوطني والتوعوي علماء الأزهر الشريف

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