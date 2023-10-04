ضبط 425 كيلو قطع دجاج غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع بالمنوفية

ترأس بسيوني عيد بسيوني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، حملة مكبرة بحضور نائب رئيس المركز والمدينة محمد نجم وإدارة الطب البيطرى وإدارة تموين تلا ومديرة الرقابة التموينية وبالاشتراك مع إدارة مراقبة الأغذية ومدير عام صحه تلا المركزي لمراقبة الأغذية بتلا وكل من مديري رخص المحلات والتفتيش المالي والإداري باسم الجزار.

ضبط 425 كيلو دجاج غير مطابق للمواصفات



وأسفرت الحملة عن ضبط 425 كجم قطع دجاج غير مطابقة للمواصفات، 200 كجم تومية غير مطابقة داخل مصنع غير مرخص لتجهيز الدجاج للوجبات السريعة، وتحرير 6محاضر جنح صحية، محضر غش تجاري، 10محاضر تموينية متنوعة.

كما أعدمت اللجنة 315 عبوة عصير، 200 علبة صلصة، 210 علبة جبن خلال الحملة التي شملت عدد من المحلات التجارية والمنشآت الغذائية في مدينة تلا.

رئيس مدينة تلا يشدد على المرور بصفة دورية ومستمرة



وأكد بسيوني عيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، في بيان أن المحاضر تنوعت ما بين غش تجاري وسلع مجهوله المصدر، حيث شدد رئيس المدينة على تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمرور بصفة يومية ومستمرة على المحلات والاسواق ومراجعة كافة المستندات ورخص المحلات ومسئولي الإدارة الصحية ومفتشي الأغذية وكذلك الشهادات الصحية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فورا حيال أي أضرار بصحة المواطنين والتى تعتبر أوليه أولى.

كما شملت الحملة متابعة تراخيص المحلات وكذا التنبية بالتوجه للمركز التكنولوجي بتلا للعمل بالقانون الجديد بهذا الشأن وشرح لأصحاب المحلات بهذا القانون وكذا تراخيص الإعلانات ورفع الإشغالات التى تعوق الحركة والمرور.

دجاج فاسد

دجاج فاسد

دجاج فاسد

دجاج فاسد