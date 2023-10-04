كلوب: مباراة ليفربول وتوتنهام يجب أن تعاد ولا داعى للعقوبات

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، على واقعة إلغاء هدف لويس دياز من جديد في لقاء توتنهام بالبريميرليج.

وطلب ليفربول الحصول على التسجيل الصوتي المتعلق "بخطأ بشري مؤثر" أدى لإلغاء هدف لويس دياز أمام توتنهام، حيث يتمثل الأمر في سوء التواصل بين حكم الفيديو المساعد (فار) دارين إنجلاند وحكم الساحة سيمون هوبر.

وقال كلوب اليوم في المؤتمر الصحفي للقاء فريقه غدًا في الدوري الأوروبي: "المقطع الصوتي؟ هو لم يُغيّر أي شيء لأني لست مهتمًا بسبب حدوث الأشياء، لقد رأيت النتيجة النهائية وهي أن هدف صحيح لم يُحتَسب لكن كان من المهم التعامل مع الأمر بشكل جيد جدًا".

كلوب: يجب أن يكون هناك حلول

وتابع: "ما حدث كان خطأ وخطأ واضح، لكن كان يجب أن يكون هناك حلول ومنها "إعادة المباراة" وهو ما لن يحدث، على قدر ما أذكر لم تتم إعادة أي مباراة قد لُعبت ولذلك أرى بأنه يجب أن تكون هناك "إعادة" للمباريات".

وأضاف: "أنا لست غاضبًا من أي أحد من الحكام لما حدث، لا يجب التهجم عليهم، لقد ارتكبوا خطأ وتحملوا المسئولية وشعروا بشعور مروع وهذا كاف بالنسبة لي، لا داعي للعقوبات".

وأتم: "تحدث عن الفار لكن ما جعل ذلك اليوم أكثر صعوبة هو الحالات الأُخرى مثل طرد كيرتيس جونز والتي لم تستوجب الطرد، أعتقد أن الطرد كان خطأ واضحًا أيضًا".

وكشفت لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن التسجيل الصوتي للمحادثة التي جرت بين الحكام والتي أدت إلى إلغاء هدف لويس دياز لاعب ليفربول بشكل خاطئ خلال المواجهة أمام توتنهام، حيث أدى دارين إنجلاند حكم تقنية الفيديو المساعد (فار) بالقسم مرتين قبل إخباره بخطئه.

واعترفت لجنة الحكام بحدوث "خطأ بشري كبير"، مضيفة أن تقنية فار "فشلت في التدخل" لمنع الخطأ.