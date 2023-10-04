الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كلوب: مباراة ليفربول وتوتنهام يجب أن تعاد ولا داعى للعقوبات

كلوب
كلوب

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، على واقعة إلغاء هدف لويس دياز من جديد في لقاء توتنهام بالبريميرليج.

وطلب ليفربول الحصول على التسجيل الصوتي المتعلق "بخطأ بشري مؤثر" أدى لإلغاء هدف لويس دياز أمام توتنهام، حيث يتمثل الأمر في سوء التواصل بين حكم الفيديو المساعد (فار) دارين إنجلاند وحكم الساحة سيمون هوبر.

وقال كلوب اليوم في المؤتمر الصحفي للقاء فريقه غدًا في الدوري الأوروبي: "المقطع الصوتي؟ هو لم يُغيّر أي شيء لأني لست مهتمًا بسبب حدوث الأشياء، لقد رأيت النتيجة النهائية وهي أن هدف صحيح لم يُحتَسب لكن كان من المهم التعامل مع الأمر بشكل جيد جدًا".

 

كلوب: يجب أن يكون هناك حلول 

وتابع: "ما حدث كان خطأ وخطأ واضح، لكن كان يجب أن يكون هناك حلول ومنها "إعادة المباراة" وهو ما لن يحدث، على قدر ما أذكر لم تتم إعادة أي مباراة قد لُعبت ولذلك أرى بأنه يجب أن تكون هناك "إعادة" للمباريات".

وأضاف: "أنا لست غاضبًا من أي أحد من الحكام لما حدث، لا يجب التهجم عليهم، لقد ارتكبوا خطأ وتحملوا المسئولية وشعروا بشعور مروع وهذا كاف بالنسبة لي، لا داعي للعقوبات".

وأتم: "تحدث عن الفار لكن ما جعل ذلك اليوم أكثر صعوبة هو الحالات الأُخرى مثل طرد كيرتيس جونز والتي لم تستوجب الطرد، أعتقد أن الطرد كان خطأ واضحًا أيضًا".

وكشفت لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن التسجيل الصوتي للمحادثة التي جرت بين الحكام والتي أدت إلى إلغاء هدف لويس دياز لاعب ليفربول بشكل خاطئ خلال المواجهة أمام توتنهام، حيث أدى دارين إنجلاند حكم تقنية الفيديو المساعد (فار) بالقسم مرتين قبل إخباره بخطئه.

واعترفت لجنة الحكام بحدوث "خطأ بشري كبير"، مضيفة أن تقنية فار "فشلت في التدخل" لمنع الخطأ.

كلوب يورجن كلوب لويس دياز دياز توتنهام ليفربول

مواد متعلقة

الاتحاد الإنجليزي يرفض استئناف ليفربول وإيقاف كيرتس جونز 3 مباريات

"أوقف المباراة".. نص محادثة غرفة الفار عن هدف دياز بلقاء توتنهام وليفربول

الأكثر قراءة

كواليس مفاوضات الزمالك مع كهربا لحل أزمة غرامة فيفا وديًا

بالأسماء.. التشكيل الجديد للوطنية للانتخابات بعد تغيير رئيسها

ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر

عامل يقتل زوجته بحدائق القبة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023 في مصر وتأجيل الساعة 60 دقيقة

أسرة سيدة قتلها زوجها وضرتها بمنشأة ناصر: "عايشة مع ضرتها فى شقة واحدة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سراج

الأستاذ الفارس.. والفارس المعلم

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأوقاف الفلسطينية: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل