عصام السقا يتعاقد على دور جديد في فيلم "الإسكندراني"

يعيش الفنان عصام السقا، حالة من الروّاج الفني في عالم السينما، والدراما، وذلك بسبب عودته للسينما من جديد في شخصية رئيسية يٌقدمها مع الفنان أحمد العوضي، كما أنه قارب على الانتهاء من تصوير مشاهده في مسلسل "العودة".

وعلم "الدستور" أن الفنان عصام السقا، تعاقد على المشاركة في بطولة فيلم "الإسكندراني"، للفنان أحمد العوضي، والفيلم من سيناريو الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، وحصل المخرج خالد يوسف، على أحقية إخراج الفيلم من نجلته.

ويجسد الفنان عصام السقا، شخصية جديدة ومختلفة، وخلال أيام قليلة سيبدأ "السقا" تصوير مشاهده، التي ستكون جديدة والذي سيكون يشارك فيها للمرة الأولى مع المخرج خالد يوسف.

مسلسل "العودة" للفنان شريف منير وعصام السقا

ويجسد الفنان عصام السقا، شخصية العمدة، في مسلسل "العودة"، وهو من بطولة شريف سلامة، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، ويشارك فيه كل من تارا عماد، محمد عبدالعظيم، فتوح أحمد، صفاء الطوخي، حمزة العيلي.

عصام السقا يحصد جائزة أفضل ممثل دور ثان بمهرجان القاهرة

يُجدر الإشارة إلى أن الفنان عصام السقا، حصد جائزة أفضل ممثل دور ثان بمهرجان القاهرة للدراما الذي أقيم بمدينة العلمين الجديدة، وفقًا لتصويت الجمهور على موقع المسابقة.

واختار الجمهور عصام للحصول على الجائزة بعد نجاحه في تقديم دور نعيم بمسلسل جعفر العمدة، خلال الموسم الرمضاني الماضي، الذي كان من بطولة الفنان محمد رمضان، والفنانة هالة صدقي، والفنان عصام السقا، والفنانة زينة، والفنانة منة فضالي، والفنانة مي كساب، والفنانة إيمان العاصي، والفنان فتوح أحمد، وعدد كبير من نجوم الفن.

وفي لفتة طيبة أهدى الفنان عصام السقا جائزته إلى روح الفنان الراحل وصديقه مصطفى درويش الذي رحل عن عالمنا قبل أشهر بشكل مفاجئ.