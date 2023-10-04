الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عصام السقا يتعاقد على دور جديد في فيلم "الإسكندراني"

الفنان عصام السقا
الفنان عصام السقا

يعيش الفنان عصام السقا، حالة من الروّاج الفني في عالم السينما، والدراما، وذلك بسبب عودته للسينما من جديد في شخصية رئيسية يٌقدمها مع الفنان أحمد العوضي، كما أنه قارب على الانتهاء من تصوير مشاهده في مسلسل "العودة".

وعلم "الدستور" أن الفنان عصام السقا، تعاقد على المشاركة في بطولة فيلم "الإسكندراني"، للفنان أحمد العوضي، والفيلم من سيناريو الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، وحصل المخرج خالد يوسف، على أحقية إخراج الفيلم من نجلته.

ويجسد الفنان عصام السقا، شخصية جديدة ومختلفة، وخلال أيام قليلة سيبدأ "السقا" تصوير مشاهده، التي ستكون جديدة والذي سيكون يشارك فيها للمرة الأولى مع المخرج خالد يوسف.

مسلسل "العودة" للفنان شريف منير وعصام السقا

ويجسد الفنان عصام السقا، شخصية العمدة، في مسلسل "العودة"، وهو من بطولة شريف سلامة، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، ويشارك فيه كل من تارا عماد، محمد عبدالعظيم، فتوح أحمد، صفاء الطوخي، حمزة العيلي.

عصام السقا يحصد جائزة  أفضل ممثل دور ثان بمهرجان القاهرة

يُجدر الإشارة إلى أن الفنان عصام السقا، حصد جائزة أفضل ممثل دور ثان بمهرجان القاهرة للدراما الذي أقيم بمدينة العلمين الجديدة، وفقًا لتصويت الجمهور على موقع المسابقة.

واختار الجمهور عصام للحصول على الجائزة بعد نجاحه في تقديم دور نعيم بمسلسل جعفر العمدة، خلال الموسم الرمضاني الماضي، الذي كان من بطولة الفنان محمد رمضان، والفنانة هالة صدقي، والفنان عصام السقا، والفنانة زينة، والفنانة منة فضالي، والفنانة مي كساب، والفنانة إيمان العاصي، والفنان فتوح أحمد، وعدد كبير من نجوم الفن.

وفي لفتة طيبة أهدى الفنان عصام السقا جائزته إلى روح الفنان الراحل وصديقه مصطفى درويش الذي رحل عن عالمنا قبل أشهر بشكل مفاجئ.

الفنان عصام السقا عصام السقا عالم السينما الإسكندراني فيلم الإسكندراني

الأكثر قراءة

عاجل| الرئيس السيسى يحرر توكيلًا للمستشار محمود فوزى ليتولى حملته الانتخابية

تكلفة استخراج جواز سفر 2023 بعد تعديل الرسوم

كواليس مفاوضات الزمالك مع كهربا لحل أزمة غرامة فيفا وديًا

النائب العام يستقبل المستشار نبيل صادق

بالأسماء.. التشكيل الجديد للوطنية للانتخابات بعد تغيير رئيسها

"الداخلية" تصدر بيانًا مهمًا بشأن السيارات المتروكة فى الشوارع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سراج

الأستاذ الفارس.. والفارس المعلم

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأوقاف الفلسطينية: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل