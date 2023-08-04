الجمعة 04 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مهرجان العلمين.. عصام السقا يفاجئ أحمد سعد على المسرح (صور)

الفنان عصام السقا،و
الفنان عصام السقا،و الفنان أحمد سعد

فاجأ الفنان عصام السقا، الفنان أحمد سعد، والجمهور بالصعود على خشبة مسرح الحفل الفنى المقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

وتذيع فضائية "ON"، الآن، الحفل الأسطورى لأحمد سعد، ضمن فعاليات مهرجان العلمين المقام بمدينة العلمين الجديدة.

أعرب النجم أحمد سعد عن سعادته بنجاح حفله الغنائي الأخير، ضمن فعاليات مهرجان العلمين "العالم علمين" بمدينة العلمين الجديدة.

ونشر سعد عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، عددًا من صور الحفل الذي رفع شعار "كامل العدد" وعلق: "مش هقدر أقول حاجة غير الحمد لله من حفل مهرجان العلمين الجديدة".

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