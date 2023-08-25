أفضل ممثل دور ثان بتصويت الجمهور.. عصام السقا يهدى جائزته لروح مصطفى درويش

حصد الفنان عصام السقا جائزة أفضل ممثل دور ثان بمهرجان القاهرة للدراما الذي أقيم بمدينة العلمين الجديدة وفقا لتصويت الجمهور على موقع المسابقة.

مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين الجديدة

واختار الجمهور عصام للحصول على الجائزة بعد نجاحه في تقديم دور نعيم بمسلسل جعفر العمدة خلال الموسم الرمضاني الماضي.

وفي لفتة طيبة أهدى الفنان عصام السقا جائزته إلى روح الفنان الراحل وصديقه مصطفى درويش الذي رحل عن عالمنا قبل أشهر بشكل مفاجئ.

وكرمت إدارة الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما المقامة حاليا بمدينة العلمين الجديدة الفنانة منى زكي على مشوارها الفني.

وقالت منى خلال تكريمها: “عاجزة عن الشكر أنا متشكرة جدا على التكريم ده بقالي كتير ما شوفتش اللمة الفنية الكبيرة دي، شكرا على كل حاجة وشكرا على التنظيم المميز ده، سعيدة إنها 60 سنة دراما مصرية ومش مستغربة الرقم احنا تاريخنا في كل المجالات كبير”.

كما تم تكريم النجمة منة شلبي خلال الحفل الليلة وسط احتفاء كبير من قبل الحضور.

وقالت النجمة منة شلبى على مسرح الحفل: " شكرا جدا أنا ممتنة إن بتكرم النهارده وسط نجوم كبار، الدكتور يحيى الفخراني استثنائي، وسعيدة ومبسوطة إن جاءت منى زكي وكريم عبد العزيز وماجد الكدوانى، وإني بتكرم من دراما بلدي، وشكرا للدكتور أشرف زكي ويحيى الفخراني والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".

وشهدت قاعة الاحتفال بمهرجان القاهرة للدراما احتفاء كبيرا بالنجمة منة شلبي بمجرد صعودها مسرح الحفل للتواجد بين عدد كبير من النجوم.