"رجال يد الأهلى" يتأهلون لنصف نهائى بطولة إفريقيا.. ومحمد مجدى رجل المباراة

واصل الفريق الأول لكرة اليد رجال بـ النادي الأهلي، مشواره المميز في بطولة إفريقيا للأندية، المقامة حاليا في الكونغو.

واستطاع المارد الأحمر، حجز مكانه في نصف نهائي البطولة، بالفوز على نزيكو الكاميروني في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأربعاء بالدور ربع النهائي.

وأقيمت المباراة على صالة نيكول أوبا، وشهد الشوط الأول تفوقا للاعبي «رجال يد الأهلي» لينتهي بنتيجة 21-7، حيث حرص المدير الفني على مشاركة عدد كبير من اللاعبين، وشهدت المباراة أداء قويًا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز الفريق بنتيجة 35-18.

ومن المقرر أن يلعب «رجال يد الأهلي» مباراة نصف النهائي يوم الجمعة المقبل أمام الفائز من مباراة رد ستار الإيفواري وبي إم سي الكونغولي.

محمد مجدي يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة نزيكو الكاميروني

وفي السياق ذاته، حصل محمد مجدي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة نزيكو الكاميروني التي جمعت الفريقين في الدور ربع النهائي ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري المقامة في الكونغو برازافيل.

وقدم مجدي أداءً مميزًا ساهم في فوز «رجال يد الأهلي» بنتيجة 35-18.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» المشاركة في بطولة إفريقيا أبطال الدوري كلا من: عبدالرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبدالعزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبدالعزيز «جدو» - راضي محمد راضي.