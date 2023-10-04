فوز مركز التنمية المستدامة بجامعة سوهاج ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن فوز فريق بحثي من مركز التنمية المستدامة بالجامعة بمشروعين بحثيين عن تطبيقات الاستدامة، الأول عن استخدام الألواح الشمسية في تظليل الأسطح وتوليد طاقة خضراء (مستدامة) وزراعة الجزر الوسطية، وجوانب الممرات بالمؤسسات الحكومية بالأشجار الخيمية ومستديمة الخضرة لتقليل الانبعاثات وخفض البصمة الكربونية، بينما كان المشروع الثاني عن ابتكار جهاز لترشيد مياه الري.

وأعرب النعماني، عن شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه بترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة ورؤيتها المستقبلية لمواجهة التغيرات المناخية، والتي كان من نتائجها استضافة مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ العام الماضي، ومنح الفرصة للمحافظات للتقدم بمشروعاتهم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مضيفًا إن الجامعة تحرص على المشاركة بالمبادارت الوطنية المعنية بدمج مفاهيم وأهداف التنمية المستدامة في العملية التعليمية والبحث العلمي.

المشروعات الفائزة

وقال الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، إنه تم الإعلان عن فوز فريق مركز التنمية المستدامة في المؤتمر الإقليمي لمحافظات جنوب الصعيد المخصص للإعلان عن المشروعات الفائزة في "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية "، والذي أقيم بمحافظة الأقصر، بحضور اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالإضافة إلى ممثلي من وزارتي التخطيط والتنمية المحلية، واللجان التنفيذية للمبادرة بكل محافظة، وأصحاب المشروعات الفائزة.

وأوضح الدكتور حمدي حسانين، مدير مركز التنمية المستدامة بالجامعة ورئيس الفريق البحثي، أن المشروع الأول عن الاتجاه لاستخدام الألواح الشمسية لتغطية مواقف السيارات وأسطح المباني بالجامعة لتوليد الكهرباء النظيفة، والتوسع في زراعة الأشجار الخيمية وزراعة الأسطح للحد من الانبعاثات وخفض البصمة الكربونية وصولًا للحياد الكربوني، طبقًا للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠.

واستعرض حسانين شرح تفصيلي للمشروعات المقدمة من المحافظة، وقام بعرض نتيجة المسابقة الدكتور أحمد عزيز نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمحافظة سوهاج، ثم كرم محافظي سوهاج، الأقصر، قنا وأسوان " أصحاب المشروعات الفائزة، ومنحهم شهادات تقدير، متمنين لهم المزيد من التفوق.

جدير بالذكر أن الفريق البحثي، ضم مجموعة من المتخصصين وهم الدكتور هشام حامد أمين رئيس قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة، الدكتورة إيناس محمود بكلية الزراعة ومشرف عام على حدائق الجامعة، دكتور علاء عبدالسميع بقسم الطاقة بكلية التكنولوجيا والتعليم، بالإضافة للدكتور أحمد عبدالمالك، من هندسة أسيوط، بينما كان المشروع الثاني تحت إشراف الدكتور عبدالرحمن عبدالواحد، من قسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة.