"DMC" تستعرض تقريرًا عن دور المشير محمد عبدالغني الجمسي خلال حرب أكتوبر 1973

عرض قناة dmc، اليوم الأربعاء، تقريرًا عن المشير محمد عبد الغني الجمسي، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة في حرب أكتوبر، بمناسبة الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر المجيدة.

ولد الجمسي في محافظة المنوفية عام 1921، وتخرج في الكلية الحربية عام 1939 في سلاح المدرعات، وخاض حروب مصر المعاصرة بدءً من حرب فلسطين، وشارك في استعادة غرب القناة وإعادة كفأتها، وبناء الدفعات بعد حرب يونيو 1967، وساهم في تخطيط الأعمال القتالية حتى عام 68، وقائدا لعمليات الجبهة السورية عام 1970.



وعين محمد عبد الغني الجمسي نائبا لرئيس هيئة القوات المسلحة، ثم رئيسًا للهيئة من 1972 إلى 73، وظهرت بصمته في التخطيط لحرب أكتوبر، من خلال العملية 2 جرانيت المعدلة، والتوجيه الاستراتيجي للقائد الأعلى للقوات المسلحة والذي كان تحدٍ في نظر الأمن الإسرائيلي، وشارك في إدارة حرب أكتوبر في كل مراحلها من 6 إلى 28 أكتوبر1973.



وساهم المشير “الجمسي” في فض المفاوضات العسكرية، وكان الفض للاشتباك الأول في محادثات الكيلو 101 ووصولًا إلى اتفاقية النقاط الست يوم 9 من نوفمبر عام 73، وقع اتفاقية فض الاشتباك الأول في 18 من يناير عام 1974، واتفاقية فض الاشتباك الثاني في الأول من سبتمبر عام 75.

عين رئيس أركان القوات المسلحة خلفا للفريق سعد الشاذلي

أما عن المراتب التي وصل إليها المشير الجمسي، فقد عُين رئيس أركان القوات المسلحة خلفا للفريق سعد الشاذلي في 12 من ديسمبر من عام 1973، ثم وزيرًا للحربية والقائد العام للقوات المسلحة في 12 ديسمبر 1974، وحصل على العديد من الأوسمة والأنواط، والنياشين تقديرًا لدوره في التخطيط لنصر أكتوبر المجيد، فسجل التاريخ المصري العسكري اسمه بأحرف من نور كأحد أبرز القادة العسكريين في العصر الحديث.