الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فرنسا تودع الإعلامى المخضرم جان بيار إلكاباش

جان بيار إلكاباش
جان بيار إلكاباش

توفي الإعلامي الفرنسي جان بيار إلكاباش عن 86 عامًا، وهو أحد أبرز وجوه الإعلام الفرنسي، واشتهر بمقابلاته الكثيرة التي أجراها خلال مسيرته المهنية الطويلة، وبالإضافة إلى تحليلاته وتعليقاته التي واكبت السياسة الفرنسية مدى 60 عامًا، تولى إلكاباش أيضًا إدارة عدد من المحطات الإذاعية والتليفزيونية.

لائحة مقابلات

وشكلت لائحة المقابلات التي أجراها إلكاباش، الذي كان من أبرز أركان المشهد الإعلامي الفرنسي، شخصيات عالمية تاريخية بارزة كالزعماء الراحلين الفلسطيني ياسر عرفات والسوفياتي ميخائيل غورباتشوف والكوبي فيديل كاسترو والرئيسين الأمريكيين بيل كلينتون وجورج بوش، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسواهم.

وأعلنت قناة "كانال +" وإذاعة "أوروب 1" عن وفاة نجمهما السابق مساء الثلاثاء، بعد وقت قصير من نشر مجلة "باري ماتش" الأسبوعية الخبر.

وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء بالراحل الذي ولد عام 1937 وبدأ حياته المهنية كمراسل لإذاعة وتليفزيون فرنسا في مدينة وهران الجزائرية التي ولد فيها، قبل أن يُنقل إلى باريس عام 1961.

وبعد سنوات على الشاشة الصغيرة، انضم إلى قناة "أوروب 1" في مطلع الثمانينات.

وبعد فوز الاشتراكي فرنسوا ميتران بالرئاسة عام 1981، أُبعد من القناة العامة "أنتين 2" بتهمة التعاطف مع الرئيس اليمني السابق فاليري جيسكار ديستان.

وتولى إلكاباش رئاسة محطتي "فرانس 2" وفرانس 3" العامتين، وشجّع صعود مقدمين جدد، ولكن مع الكشف عن عقود بقيمة مئات الملايين من الفرنكات مع المقدمين والمنتجين النجوم في "فرانس 2"، اضطر إلى الاستقالة عام 1996.

ومن أبرز السياسيين الذين علقوا على وفاة إلكاباش، الرئيسان السابقان نيكولا ساركوزي، الذي لاحظ أنه "طبع جيلًا كاملًا"، وفرنسوا هولاند الذي استذكر قدراته كمحاور.

جان بيار إلكاباش الاعلام الفرنسى السياسة الفرنسية ياسر عرفات ميخائيل غورباتشوف كاسترو

مواد متعلقة

اشتعال الخلافات بين فرنسا وألمانيا يهدد مستقبل أوروبا

"القاهرة الإخبارية": وزيرة خارجية فرنسا تحث بايدن على دعم أرمينيا

الأكثر قراءة

كواليس مفاوضات الزمالك مع كهربا لحل أزمة غرامة فيفا وديًا

بالأسماء.. التشكيل الجديد للوطنية للانتخابات بعد تغيير رئيسها

حازم عمر يجرى الكشف الطبى استعدادًا لتقديم أوراق ترشحه بانتخابات الرئاسة

أول تعليق من ترامب على عزل رئيس النواب الأمريكى مكارثى

تأجيل معارضة محمود عبد الشافي صاحب مشروع "ابني بيتك" على حكم حبسه لـ19 أكتوبر

عامل يقتل زوجته بحدائق القبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سراج

الأستاذ الفارس.. والفارس المعلم

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأوقاف الفلسطينية: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل