الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": احتجاجات فى برلين تطالب برحيل الحكومة ووقف دعم أوكرانيا (فيديو)

احتجاجات في برلين
احتجاجات في برلين

تجمع آلاف الألمان في برلين بمناسبة يوم الوحدة، مطالبين برحيل حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس، ودعا نشطاء وحركات ألمانية أخرى إلى تنظيم مظاهرة من أجل ألمانيا.

جاء ذلك في تقريرعرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، حول احتجاجات في برلين تطالب برحيل الحكومة ووقف دعم أوكرانيا.

تصويت شعبي قبيل اتخاذ القرارات المهمة

ويطالب المشاركون في الاحتجاج بتنظيم تصويت شعبي قبيل اتخاذ القرارات المهمة، حيث قال أحد المحتجين: "لا يهمنا يسار أو يمين أو وسط.. نحن نؤيد الديمقراطية، وهو ما لا يحدث الآن".

ودعا متحدث آخر إلى تغيير الحكومة لأنها ارتكبت أخطاءً في سياسة الطاقة واتخذت إجراءات غير مناسبة لمكافحة فيروس كورونا.

وترددت دعوات لانسحاب ألمانيا من الناتو، ومنظمة الصحة العالمية والإفراج عن مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج.

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