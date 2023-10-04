أحمد العوضى يُعلن أسئلة وقيمة جوائز المسابقة الثانية لـ"إخواتى الشقيانين"

أعلن الفنان أحمد العوضي عن إجراء مسابقة جديدة تحت عنوان "إخواتي الشقيانين"، وذلك بعد فوز 10 أشخاص بأكثر من 100 ألف جنيه في المسابقة الأولى، حسب ما أعلن، عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب الفنان أحمد العوضي، عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبو": "(المسابقة التانية)، تم التعاقد على مسلسل (حق عرب) رمضان ٢٠٢٤، إنتاج سينرجي (تامر مرسي)، تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق، وده بفضل الله وبفضل دعم إخواتي وحبهم".

وأضاف: "اللي كل حاجة حلوة بتحصل بسببهم وجاييين النهاردة ننبسط كلنا، المسابقة هتبقى ١٥٠ ألف جنيه، ١٠ هيكسبو كل واحد ١٥ ألف، السؤالين: ١- (حق عرب) هيبقي شعبي ولا صعيدي، ٢- (حق عرب) هيبقي اكشن ولا رومانسي ولا كوميدي، معانا أربع أيام وهنلم الورق، والاختيار عشوائي زي ما اتعودنا، محدش يتسرع".

أحمد العوضي يواصل تصوير فيلم الإسكندراني

ويواصل أحمد العوضي تصوير مشاهد فيلم الإسكندراني في الوقت الحالي، والذي يشاركه ببطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، ومحمود الليثي، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.

أحداث فيلم الإسكندراني

يُجسد العمل الخاص بسيناريو للراحل الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، ونال المخرج خالد يوسف أحقية تصوير واستغلال الرواية في عمل سينمائي، بشرط عدم التغيير في السيناريو، وذلك بناءً على اتفاق مع ابنة الراحل الإعلامية "نسرين"، حيث تدور الأحداث حول تجار سمك، وتنتج عن ذلك صراعات.