الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"إخواتي الشقيانين".. للمرة الثانية أحمد العوضي يعلن عن مسابقة مالية جديدة

أحمد العوضى
أحمد العوضى

يستعد الفنان أحمد العوضي لإجراء مسابقة جديدة تحت عنوان “إخواتي الشقيانين"، وذلك بعد فوز 10 أشخاص بأكثر من 100 ألف جنيه في المسابقة الأولى، حيث أعلن عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن إقامته لمسابقة جديدة، قائلًا: "إخواتي جاهزين للمسابقة التانية".

 

وفي وقت سابق، أقام أحمد العوضي مسابقة للجمهور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك باختبارهم في أبرز الجمل الشهيرة في أعماله الفنية التي قدمها مؤخرا.

 

وأوفى الفنان أحمد العوضي بوعده لجمهوره بإقامة مسابقة جديدة للمرة الثانية، بعد مقابلته للفائزين في المرة الأولى، والتقط معهم عدد من الصور، بجانب غناء إحدى الفائزات للعوضي، أغنية "يا ليل طول شوية"، معبرين عن سعادتهم الكبيرة.

أحمد العوضي يواصل تصوير فيلم الإسكندراني

ومن ناحية أخرى، يواصل أحمد العوضي تصوير مشاهد فيلم الاسكندراني في الوقت الحالي، والذي يشاركه ببطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، ومحمود الليثي، وعدد آخر من الفنانين، تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف.

أحداث فيلم الإسكندراني

يُجسد العمل الخاص بسيناريو للراحل الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، ونال المخرج خالد يوسف أحقية تصوير واستغلال الرواية في عمل سينمائي، بشرط عدم التغيير في السيناريو، وذلك بناءً على اتفاق مع ابنة الراحل الإعلامية "نسرين"، حيث تدور الأحداث حول تجار سمك وينتج عن ذلك صراعات.

الفنان أحمد العوضي مسابقة جديدة للشقيانين “إخواتي الشقيانين مسابقة جديدة المسابقة الأولى

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