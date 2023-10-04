ضبط 1000 لتر مواد بترولية مدعمة قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الإستهلاكية.

إدارة تموين بلبيس تنفذ تكليفات محافظ الشرقية

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة من شن حملة على محطات الوقود والأنشطة التجارية وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين

تحرير محاضر للمخالفين:

جرى تحرير محضر رقم (١٩٧٢٥) جنح مركز شرطة بلبيس ضد مدير مسئول لمحطه تموين سيارات بطريق بلبيس - العاشر لممارسته نشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة وتجميع مواد بترولية مدعمة من قبل الدولة بقصد الإتجار بالسوق السوداء وتم التحفظ على ١٠٠٠ لتر سولار أي ما يعادل (طن) سولار، ومحضر رقم (١٨١٩٩) جنح مركز شرطة بلبيس ضد/ صاحب سوبر ماركت بناحيه أبو سمران - بلبيس لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، ومحضر رقم (٥٩٥٥) جنح قسم شرطه بلبيس ضد/ صاحب سوبر ماركت ببندر بلبيس لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، ومحضر رقم (٥٩٥٨) جنح قسم شرطه بلبيس ضد/ صاحب هايبر ببندر بلبيس لعدم حمله شهاده صحيه.

وفى سياق متصل، فقد شنت إدارة تموين فاقوس، حملة بالاشتراك مع مجلس المدينة والصحة والطب البيطرى لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار تحت إشراف محمد فوزى خليل مدير إدارة التموين.