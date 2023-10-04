الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 1000 لتر مواد بترولية مدعمة قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بالشرقية

فايزة عبد الرحمن
فايزة عبد الرحمن

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الإستهلاكية.

إدارة تموين بلبيس تنفذ تكليفات محافظ الشرقية

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة من شن حملة على محطات الوقود والأنشطة التجارية وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين 

تحرير محاضر للمخالفين:

جرى تحرير محضر رقم (١٩٧٢٥) جنح مركز شرطة بلبيس ضد مدير مسئول لمحطه تموين سيارات بطريق بلبيس - العاشر لممارسته نشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة وتجميع مواد بترولية مدعمة من قبل الدولة بقصد الإتجار بالسوق السوداء وتم التحفظ على ١٠٠٠ لتر سولار أي ما يعادل (طن) سولار، ومحضر رقم (١٨١٩٩) جنح مركز شرطة بلبيس ضد/ صاحب سوبر ماركت بناحيه أبو سمران - بلبيس لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، ومحضر رقم (٥٩٥٥) جنح قسم شرطه بلبيس ضد/ صاحب سوبر ماركت ببندر بلبيس لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، ومحضر رقم (٥٩٥٨) جنح قسم شرطه بلبيس ضد/ صاحب هايبر ببندر بلبيس لعدم حمله شهاده صحيه.

وفى سياق متصل، فقد شنت إدارة تموين فاقوس، حملة بالاشتراك مع مجلس المدينة  والصحة والطب البيطرى لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار تحت إشراف محمد فوزى خليل مدير إدارة التموين.

إتخاذ الإجراءات القانونية أسعار السلع الحملات التموينية إدارة تموين تجميع مواد بتروليه

مواد متعلقة

وصول مصطفى كامل إلى الزقازيق لإحياء احتفالية تأييد الرئيس السيسى

بالطبل والمزمار.. وصول مسيرات مؤيدة للرئيس السيسي بالشرقية

الآلاف يحتشدون أمام مكاتب الشهر العقاري بالشرقية تأييدًا لترشح الرئيس السيسي

اليوم.. انطلاق الحملة القومية لتحصين الأغنام والماعز بالشرقية

دفاع المتهمة بقتل طفلها وأكله بالشرقية: قرار المحكمة رسالة طمأنة لكل بيت مصرى

براءة "سيدة الشرقية" المتهمة بقتل طفلها وأكل لحمه.. وإيداعها دار رعاية نفسية

الأكثر قراءة

كواليس مفاوضات الزمالك مع كهربا لحل أزمة غرامة فيفا وديًا

بالأسماء.. التشكيل الجديد للوطنية للانتخابات بعد تغيير رئيسها

ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر

عامل يقتل زوجته بحدائق القبة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023 في مصر وتأجيل الساعة 60 دقيقة

أسرة سيدة قتلها زوجها وضرتها بمنشأة ناصر: "عايشة مع ضرتها فى شقة واحدة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سراج

الأستاذ الفارس.. والفارس المعلم

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأوقاف الفلسطينية: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل