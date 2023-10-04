الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الجزء الثالث من وصية "هيكل" بخط يده.. رسالة أخيرة لـ"هدايت" وتقييم دوره مع عبدالناصر

وصية هيكل
وصية هيكل

تستكمل الصفحة الرسمية لقناة "الوثائقية"، لليوم الثالث على التوالي، عرض أجزاء تظهر لأول مرة من وصية الأستاذ محمد حسنين هيكل، الكاتب الصحفي الكبير، والمقرر تناولها واستعراضها والتعليق عليها في الجزء  الثالث من الفيلم الوثائقي "هيكل.. سيرة الأستاذ"، الذي أنتجته القناة وعرضت الجزء الأول منه عشية الاحتفال بمئوية هيكل 22 سبتمبر الماضي، وتعرض الجزئين الثاني والثالث قريبًا.

وصية هيكل

وفي ثالث أجزاء الوصية التي تنشرها الصفحة الرسمية لـ"الوثائقية" اليوم، يوجه الأستاذ هيكل رسالة أخيرة لزوجته السيدة هدايت تيمور، ويتحدث عما وصفه بـ"المشروع القومي العربي" بقيادة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ودوره في خدمة هذا المشروع والوطن والمهنة، وإلى نص الوصية:

أنتِ تعرفين حبي لكِ وإعجابي بكِ وغرامي. تعرفين أيضًا أن أشواقي إليكِ كانت دائمة مشدودة إليكِ باستمرار، لكنني في هذه الحالة – حالة النوم العميق – لا أريد لأشواقي أن تناديكِ، وإنما أريد ك أن تأوي عني – لأول مرة – قدر ما تستطعين.

لكن أدعو اله أن تطول أشواقي إليكِ

أريدكِ أن تعيشي حياتك بعدي وأن تسعدي، فتلك – إذا علمتِ – إضافة إلى عمري، ولتكن حياتك آمنة راضية ومطمئنة بمقدار ما أردت دعمك معك، وأن تكون كذلك من غيري.
أريدك سعيدة دائمًا. عزيزة دائمًا. غالية دائمًا
خذي وقتك إذن ثم وعلى مهلك تعالِ إلى جانبي

هدايت

لقد عشت حياة أعتقد أنها كانت خصبة ونافعة، نشيطة ومتدفقة وفوّارة، تذكرني وأنا – ولا أعرف لماذا – بشلالات الماء وسط الصخور عند أعالي التل.

وأنا فخور بكل محطة في حياتي بما في ذلك تلك اللحظات الصعبة التي مارست فيها حق الاختيار واستعدادي لتكاليف وقبولي لمخاطر.

وأنا راضٍ بما أديت من دور في خدمة المهنة وفي خدمة الوطن وفي خدمة الأمة، ثم أنني سعيد أن الظروف أتاحت أن أشارك وأعيش سنوات الإشراق في المشروع القومي العربي الذي قاده ذلك الصديق الحبيب إلى قلبي والأثير عندي جمال عبد الناصر.

وكانت القناة الوثائقية قد عرضت الجزء الأول من الفيلم الوثائقي هيكل سيرة الاستاذ خلال الفترة الماضية والذي لاقي قبولا واستحسانا من الجمهور المصري واتبعته بنشر وصية الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 

هيكل وصية هيكل الوثائقية تعرض وصية هيكل الجزء الثالث وصية هيكل هيكل سيرة الأستاذ

مواد متعلقة

بخط يده.. وصية "هيكل" على "الوثائقية" لأول مرة

الأكثر قراءة

بالأسماء.. التشكيل الجديد للوطنية للانتخابات بعد تغيير رئيسها

باستثمارات 3 مليارات دولار.. مشروع عالمى لإنتاج الوقود الأخضر باقتصادية قناة السويس

أول تعليق من ترامب على عزل رئيس النواب الأمريكى مكارثى

السيرة الذاتية للمستشار حازم بدوي رئيس "الوطنية للانتخابات"

سيد عبد العال يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى ال50 لنصر أكتوبر

"كاف" يعلن موعد قرعة دوري الأبطال والكونفيدرالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سراج

الأستاذ الفارس.. والفارس المعلم

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأوقاف الفلسطينية: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل