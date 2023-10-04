الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مسلم رئيساً للجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بالشيوخ

محمود مسلم
محمود مسلم

فاز الكاتب الصحفي محمود مسلم برئاسة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في مجلس الشيوخ خلال الانتخابات التي جرت اليوم.

وفازت النائبة سها سعيد والدكتورة سهير عبد السلام عضوتي اللجنة بمقعدي الوكيلين، وفاز النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بمقعد أمين سر اللجنة.

مناقشة القضايا والملفات السياحية

وقال مسلم عقب فوزه برئاسة اللجنة في تصريحات للمحررين البرلمانين، إن اللجنة ستكثف خلال انعقادها الجديد من مناقشة القضايا والملفات السياحية والثقافية والإعلامية واستكمال الملفات التي بدأتها اللجنة خلال الفترات السابقة وسيتم دعوة عدد من الوزراء المعنيين بالملفات التي تناقشها اللجنة.

واضاف أن اللجنة تضطلع بمهام وملفات كثيرة في الإعلام والثقافة وقضايا الوعي وهي ملفات تهتم بها الدولة المصرية كثيرا في هذه المرحلة. 

وجرت اليوم الانتخابات في 14 لجنة نوعية  حيث  دعا المستشار بهاء ابوشقة وكيل مجلس الشيوخ خلال ترأسه الجلسة العامة  اليوم لاجراء الاقتراع على اختيار هيئات مكاتب اللجان حيث تم اعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية  واعتماد تشكيلها النهائي وفق اللائحة الداخلية.

وتنص المادة "39" من اللائحة التنفيذية لمجلس الشيوخ على  تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

وتنص المادة "40" يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان. ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

ونصت المادة "41" على أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس.

txt

مجلس الشيوخ يوافق في جلسته الثانية على القوائم الخاصة باللجان النوعية

الدكتور محمود مسلم لجنة الثقافة والإعلام مجلس الشيوخ ملفات كثيرة قضايا الوعي الدولة المصرية

مواد متعلقة

نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

"الشيوخ" يرفع أعمال الجلسة الثانية لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية

مجلس الشيوخ يوافق في جلسته الثانية على القوائم الخاصة باللجان النوعية

بهاء الدين أبوشقة يرفع أعمال الجلسة الأولى لمدة نصف ساعة

اليوم.. "قوى عاملة النواب" تعقد أول اجتماعاتها بدور الانعقاد الرابع

بدء أعمال الجلسة العامة لانتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بالشيوخ

"سياحة النواب": تعزيز آليات الوصول إلى إيرادات 30 مليار دولار سنويًا على رأس أولوياتنا

الأكثر قراءة

بالأسماء.. التشكيل الجديد للوطنية للانتخابات بعد تغيير رئيسها

باستثمارات 3 مليارات دولار.. مشروع عالمى لإنتاج الوقود الأخضر باقتصادية قناة السويس

أول تعليق من ترامب على عزل رئيس النواب الأمريكى مكارثى

السيرة الذاتية للمستشار حازم بدوي رئيس "الوطنية للانتخابات"

سيد عبد العال يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى ال50 لنصر أكتوبر

"كاف" يعلن موعد قرعة دوري الأبطال والكونفيدرالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سراج

الأستاذ الفارس.. والفارس المعلم

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأوقاف الفلسطينية: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل