صندوق التنمية الحضارية: صرف ما يزيد عن 40 مليار جنيه حتى الآن (فيديو)

قال المهندس إيهاب حنفي، المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضارية، إن الصندوق منذ إنشائه حتى عام 2014 صرف 652 مليون جنيه، ومنذ عام 2016 بعد افتتاح حي الأسمرات في شهر مايو حتى الآن تم صرف ما يزيد عن 40 مليار جنيه، وهو ما يعبر عن مدى اهتمام القيادة السياسية.

وأضاف حنفي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن آلية الصرف اختلفت عما قبل عام 2014، معقبًا: "الأسلوب كله تغير في العموم، وأجرينا دراسات كثيرة جدا عن سبب عدم نجاح تطوير المناطق غير الآمنة في الماضي".

ملف تطوير العشوائيات كبير جدًا

وأشار المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضارية، إلى أن ملف تطوير العشوائيات كبير جدا، وتم الانتهاء من تطوير ملف المناطق غير الآمنة التي تمثل 1% من عمران مصر بواقع 357 منطقة بـ 246 ألف وحدة سكنية.

وتابع: "في الماضي كان التوجه هو صرف التعويضات، ولكن القيادة السياسية وجهت بإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة حتى يستقر المواطن".