الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وسط مشاهد فرحة وتوزيع حلوى المولد.. نائب محافظ أسوان تستمع لمطالب 21 مواطنا

لقاء المواطنين
لقاء المواطنين

شهد اللقاء الجماهيرى الأسبوعى في محافظة أسوان مشاهد متنوعة من الفرحة والبهجة التى ارتسمت على وجوه المواطنين، وذلك بعد إيجاد حلول جذرية لمشاكلهم وتلبية لإحتياجاتهم، وتوزيع حلوى المولد النبوى الشريف. 

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالإستماع لمطالب 21 مواطنا ومواطنة وذلك بحضور مديرى ومسئولى الجهات التنفيذية والمديريات الخدمية. 

تفاصيل اللقاء بالمواطنين 

وخلال اللقاء وضمن سلسلة الجهود المقدمة لجبر خواطر البسطاء والأولى بالرعاية وجهت نائب المحافظ بقيام مسئولى التضامن الإجتماعى بتوفير معاشات تكافل وكرامة وتضامن إجتماعى لعدد 11 حالة وذلك بعد إجراء البحوث الإجتماعية اللازمة لتحديد الحالات المستحقة. 

وجهت نائب محافظ أسوان بالتنسيق مع مبادرة " الناس لبعضهم " والمؤسسات الخيرية لصرف المساعدات المالية العاجلة والإعانات الشهرية المؤقتة، مع صرف كراتين للسلع الغذائية لإعانتهم على سد إحتياجاتهم المعيشية، بجانب توفير الأجهزة المنزلية والأثاث اللازم لتجهيز عدد من الفتيات المقبلات على الزواج.

ولفت الدكتورة غادة أبو زيد مسئولى القوى العاملة بتوفير فرص عمل مناسبة بالقطاع الخاص لعدد 4 من الحالات وفقًا لمؤهلاتهم العلمية ومهاراتهم العملية، مع تعويض بعض الحالات لمساكن بسبب تضررهم أثناء سيول الأمطار، ومنزل آخر تعرض لحريق كامل وذلك فى إطار حرص المحافظة على توفير حياه كريمة لهم ولأبنائهم.

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