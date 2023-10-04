الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تزامنا مع احتفالات نصر أكتوبر..

ذكريات أبطال النصر بصالون "ذاكرة الوطن" ببيت السحيمي غدا

بيت السحيمي
بيت السحيمي

تزامنا مع الاحتفالات باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر؛ يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مجموعة من أبطال أكتوبر من خلال "صالون ذاكرة الوطن"، إعداد وتقديم الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم غد الخميس الموافق 5 أكتوبر الجاري. 

ومن المقرر أن يستضيف الصالون كل من اللواء طيار أركان سمير عزيز ميخائيل، اللواء أركان حرب محيي نوح، واللواء محمد عبد القادر، والحديث عن ذكريات وبطولات حرب أكتوبر المجيدة.

ويعقب الصالون احتفالية غنائية لفرقة "صحبة السمسمة" بقيادة الفنان أحمد عشري، حيث تقدم الفرقة مجموعة من أشهر أغاني الفلكلور البورسعيدي ومنطقة القنال التي تُحاكي الفترة ما بين حرب الاستنزاف وحرب ونصر أكتوبر المجيد منها: "يا دنيا سمعاني" للريس عبده العثمانلي، و"غني يا سمسمية لتراب البندقية" و"يا بيوت السويس" للكابتن غزالي، و"بتغني لمين يا حمام" من التراث، بالإضافة إلى أعمال الفرقة الخاصة مثل "يا سمسمية ياللي فيكي حكاوينا" من كلمات وألحان أحمد عشري.

نبذة عن المشاركين 

جدير بالذكر أ اللواء سمير عزيز يعد من أفضل من طار بالطائرة الميج ٢١ خارج الاتحاد السوفيتي، اشتهر بشجاعته وإقدامه على الطيران المنخفض، وقِيل عنه أن الطائرة التي يقودها "ميخائيل" تئن منها الأشجار،كما يعد اللواء محيي نوح من أبرز أبطال الصاعقة المصرية، وأحد مؤسسي الكتيبة ١٠٣ صاعقة، كما شارك في تأسيس المجموعة ٣٩ بقيادة الشهيد إبراهيم الرفاعي والتي نفذت ٩٢ عملية كبدت العدو خسائر فادحة وتُدرس معظم هذه العمليات في الكليات العسكرية حتى الآن، أما العميد محمد عبد القادر فقد كان قائد السرية الأولى للكتيبة ٨٠٣ مدفعية وكان له دورًا بارزًا في تطوير سلاح المدفعية، كما كان من أوائل الذين عبروا قناة السويس أثناء حرب أكتوبر المجيدة.

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