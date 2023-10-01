هكذا يحتفي "التنمية الثقافية" باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

يُنظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، عددًا من الفعاليات بالمواقع التابعة له، احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.

حفلات وأمسيات فنية

ويُنظم مركز إبداع بيت السحيمي حفلًا لفرقة "صحبة السمسمية"، قيادة الفنان أحمد عشري، يوم 5 أكتوبر، وندوة بعنوان "انتصارات أكتوبر" مع أحد أبطال نصر أكتوبر المجيد، يوم 15 أكتوبر، ويُنظم قصر الأمير طاز، أمسية فنية مع الفنان والملحن الكبير إبراهيم نصير، ويُقدم مجموعة من الأغاني الوطنية، بالتعاون مع كورال قصر الأمير طاز، وكورال مركز طلعت حرب الثقافي، ومجموعة من مواهب الصوت الذهبي.

كما يُشارك في الاحتفالية الكاتب الصحفي والمحلل الاستراتيجي، محمد الشافعي، والكاتب والناقد أحمد سعد الدين، بتقديم صورة سردية ليوميات الوطن خلال الفترة بين ١٩٧٠م وحتى النصر، وذلك يوم 10 أكتوبر، أما بيت الغناء العربي "قصر الأمير بشتاك"، فيعقد صالون مقامات بيت الغناء العربي بعنوان "الإذاعة المصرية وأغاني العبور"، بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، ويديره ويقدمه د.إيناس جلال الدين، يوم 12 أكتوبر، وفي سينما الهناجر، يقوم نادي السينما المُستقلة، بالتعاون مع المركز القومي للسينما، احتفالًا بانتصارات أكتوبر بعرض أفلام "تحية لمقاتل مصري"، إخراج صلاح أبو سيف، "100 درجة"، إخراج أسماء يعقوب، "عودة" إخراج مصطفى غلاب، وذلك يوم 14 أكتوبر، إلى جانب أمسية ثقافية بالتعاون مع نادي القصة بعنوان "كيف يرى المحدثون مذكرات القادة والكتاب ما حدث فى أكتوبر 73"، وذلك يوم 21 أكتوبر.

حفلات فنية وأفلام تسجيلية

وفي بيت الشعر العربي "بيت الست وسيلة"، تعقد أمسية ثقافية فنية بعنوان "أغاني النصر"، يوم 8 أكتوبر، وفي مركز إبداع الحرية بالإسكندرية يتم تنظيم احتفالية كبرى بمناسبة الانتصارات المجيدة، بحضور الأبطال وأصحاب البصمات القوية في المعركة، مع عرض فيلم تسجيلي لبعض المعارك والمواقف القتالية للأبطال، بمشاركة فريق كورال قصر التذوق للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو محمود أبو زيد، ويدير اللقاء إبراهيم عبد الله، يوم 10 أكتوبر، إلى جانب حفل فني لفريق نغم للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو أحمد رجب، يوم 12 أكتوبر، إضافة إلى تنظيم احتفالية بالتعاون مع جمعية أصحاب الإرادة لذوي القُدرات الخاصة يوم 16 أكتوبر، وبمناسبة الذكرى 56 لإغراق المدمرة إيلات، يعقد لقاء مع صانع الحدث اللواء لطفي جاد الله، والذي شارك في ضرب وإغراق المدمرة إيلات، ونيهال فهمي نجلة قائد البحرية المصرية، الراحل الفريق محمود عبد الرحمن فهمي، المُخطط لهذا النصر، ويدير اللقاء، محمود عوضين، وكيل وزارة الثقافة الأسبق، مع فقرة فنية، يوم 22 أكتوبر، إلى جانب أمسية شعرية غنائية بعنوان "50 سنة حب وفداء "بمشاركة مجموعة من الشعراء"، مع فقرة فنية يوم 29 أكتوبر.

وفي مركز جمال عبد الناصر الثقافي بالإسكندرية، يعقد لقاء بعنوان: "أكتوبر بين النصر والشاشة" قراءة وتحليل لرواية -الحرب في بر مصر-، للكاتب الكبير يوسف القعيد، ومقاطع من فيلم "المواطن المصري"، يوم 5 أكتوبر، أما بيـــت العينــي "مركـز إبـداع الطفـل"، فينظم يوم الإثنين من كل أسبوع، جولات بالمدارس المحيطة بمنطقة الأزهر، وورشة فنون تشكيلية ورسم بعنوان انتصارات أكتوبر، وورش حكي وعرض مسرح عرائس لحكي انتصارات النصر العظيم، ويفتتح القطاع ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي "الدورة الثامنة"، بعنوان "الخط والنصر"، ضمن الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، وذلك يوم 10 أكتوبر، ويستمر حتى 20 من أكتوبر، بقصر الفنون في ساحة دار الأوبرا.