تسريبات الفائزين بجائزة نوبل فى الكيمياء تثير الجدل قبل الإعلان.. بث مباشر

تسربت أسماء اثنين من الكيميائيين الأمريكيين وعالم فيزياء روسي كفائزين بجائزة نوبل في مجال الكيمياء لهذا العام، على الرغم من أن الأكاديمية الملكية للعلوم في السويد قالت إن القرار لم يتم تأكيده بعد، ما أثار الجدل حيث تستعد الأكاديمية للإعلان عن أسماء الفائزين خلال الدقائق المقبلة.

نفى وتأكيد.. تسريبات الفائزين بجائزة نوبل فى الكيمياء

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية، كتبت الهيئة المانحة للجائزة أن الجائزة ستمنح لمونجي باوندي ولويس إي بروس وأليكسي إكيموف لاكتشافهم تكنولوجيا النقاط الكمومية، التي أحدثت ثورة في الصناعات من الالكترونيات الاستهلاكية إلى الرعاية الصحية.

وكتبت الأكاديمية: "إن جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023 تكافئ اكتشاف وتطوير النقاط الكمومية، وهي جسيمات نانوية صغيرة جدًا لدرجة أن حجمها يحدد خصائصها".

بينما قال يوهان أكفيست، رئيس لجنة جائزة نوبل للكيمياء في الأكاديمية، لرويترز: "إنه خطأ من الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، حيث يبدأ اجتماعنا في الساعة 9:30 صباحًا [0830 بتوقيت جرينتش] لذا لم يتم اتخاذ أي قرار بعد، ولم يتم اختيار الفائزين".

وأوضحت الوكالة أنه من المقرر الإعلان عن جائزة نوبل للكيمياء لهذا العام في الساعة 10.45 صباحًا بتوقيت المملكة المتحدة (11:45 بتوقيت وسط أوروبا).

11 مليون كرونة سويدية

تمنح الجائزة من قبل الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (820 ألف جنيه إسترليني - 990.019 دولارًا)

وأفادت أنه يبدو أن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم نشرت عن غير قصد أسماء ثلاثة علماء قالت إنهم فازوا بجائزة نوبل في الكيمياء لهذا العام، على الرغم من أن المعهد الذي يمنح الجائزة قال إن القرار لا يزال على بعد ساعات.

وأوضحت أن الجسيمات النانوية والنقاط الكمومية تستخدم في أضواء شاشات LED وشاشات التليفزيون، ويمكن استخدامها أيضًا لتوجيه الجراحين أثناء إزالة الأنسجة السرطانية، من بين أمور أخرى، وفقًا للبيان.

باويندي أستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وبروس أستاذ فخري في جامعة كولومبيا، وإكيموف يعمل في شركة Nanocrystals Technology Inc، وبدأ بروس مسيرته العلمية بمنحة دراسية تابعة للبحرية الأمريكية حيث درس في جامعة رايس وجامعة كولومبيا. وفي عام 1972، تم تعيينه في شركة AT&T Bell Labs حيث أمضى 23 عامًا، وخصص معظم وقته لدراسة البلورات النانوية.

ولد باوندي في باريس ونشأ في فرنسا وتونس والولايات المتحدة، أجرى باوندي أبحاث ما بعد الدكتوراه في مختبرات بيل تحت إشراف بروس، انضم باويندي إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام 1990 وأصبح أستاذا في عام 1996.

ولد إكيموف في الاتحاد السوفيتي ودرس في معهد يوفي الفيزيائي التقني، وعمل لاحقًا في معهد فافيلوف الحكومي للبصريات قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة.

وفي عام 1999، تم تعيين إكيموف كبير العلماء في شركة Nanocrystals Technology Inc.

بث مباشر لحفل جائزة نوبل فى مجال الكيمياء