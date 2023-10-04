"أكسون موبيل" العالمية تعتزم التوسع في أنشطتها بمصر

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع مع جون أرديل – نائب رئيس شركة أكسون موبيل العالمية، وذلك خلال فعاليات مؤتمر ومعرض أبو ظبي الدولي للبترول «أديبك 2023».

حقول البحر المتوسط بمنطقة شمال مراقيا

وخلال اللقاء استعرضت الشركة نشاطها الحالي في حقول البحر المتوسط بمنطقة شمال مراقيا البحرية (بالشراكة مع قطر إنرجي)، والمنطقتين كايرو ومصري البحريتين التي تم إسنادهما للشركة حديثًا، والجهود اللازمة للإسراع في بدء العمل بالمنطقتين.

أنشطة الشركة الاستكشافية فى مصر

كما حرصت شركة أكسون موبيل على التوسع في أنشطتها الاستكشافية والحصول على مناطق جديدة من خلال المزايدات العالمية التي يتم طرحها في مصر.

التوسع في مشروعاتها بمصر

ومن جانبه أعرب جون أرديل عن التزام الشركة بمواصلة العمل والتوسع في مشروعاتها في مصر خلال الفترة المقبلة، كما أشاد بالدعم الذي يتم تقديمه من خلال وزارة البترول والثروة المعدنية والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

ومباحثات ثنائية مع هاليبرتون



كما عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات ثنائية مع جيف ميلر- الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون، وخلال اللقاء أشاد الوزير بالعلاقات الاستراتيجية مع الشركة، وشدد على أهمية دور شركة هاليبرتون في تقديم الخدمات والدعم للأنشطة فى مجال البحث والاستكشاف في مصر خاصة بالمناطق الجديدة وزيادة الاستفادة من خبرات شركة هاليبرتون فى مجال الإنتاج من المصادر غير التقليدية والحقول المتقادمة ونقلها التجارب الناجحة والدراسات العلمية فى هذا المجال.

معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة (إيجبس)

كما دعى المهندس طارق الملا، جيف ميلر للمشاركة في النسخة السابعة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة (إيجبس) في ثوبه الجديد وحضور المناقشات الثرية حول موضوعات تحول الطاقة وخفض الانبعاثات ومشروعات الهيدروجين.