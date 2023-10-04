الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بقيادة أبانوب يني.. مركز جسور الأسقفي يحتفل بتخرج ورشة للغناء الجماعي

جريدة الدستور

نظم مركز جسورالتابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية حفلة تخرج لورشة الغناء الجماعي، بقيادة المدرب الموسيقار أبانوب يني تحت إشراف وتنظيم مركز جسور، بمشاركة ١٠٥ أفراد من الحضور، وذلك بمسرح كاتدرائية جميع القديسين الاسقفية الانجليكانية بالزمالك.

محتوى الحفلة

ضمت الحفلة عدة أغاني متنوعة، حيث أضافت روح البهجة والحب بالمكان مما جعل الجمهور سعداء بالعرض، إذ تم التدريب علي مدار ثلاثة أشهر، لدراسة أهم مبادئ استخدام الصوت والغناء.

الجدير بالذكر أن رؤية المركز الذي يتبع الكنيسة الاسقفية الانجليكانية هي بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

وايضا القداس الإلهي لرعية ميانمار

وكان قد ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية صلوات القداس الإلهي لرعية ميانمار وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك. 
تحدث رئيس الأساقفة في بداية عظته عن التوازن بين الحياة العملية والروحية مثلما فعل مريم  ومرثا بالكتاب المقدس حيث كانت مارثا مهتمة بالأشياء العملية بينما مريم كانت مهتمة أن تكون بجانب السيد المسيح لتتعلم منه.  
وأضاف رئيس الأساقفة: نحن نحكم على مريم لأنها لم تهتم بأمور البيت لكنها  قدمت نفسها للمسيح وغسلت رجليه بطيب غالي الثمن، فهي أرادت أن تكون قريبة للمسيح. 
واستكمل رئيس الأساقفة: المسيح هو محور الحياة، إذ يعطينا سلام داخلى يملأ حياتنا وحينها ندرك إننا لا نقدر على كل شئ بطاقتنا وإنما بيد الله، موضحًا: إذا كنا نحمل أعباء الحياة على أكتافنا وجب علينا أيضًا الاتكال على الله لأنه يسندنا ويرعانا فى الطريق. 
واختتم رئيس الأساقفة عظته قائلًا: نحتاج أن نستمع ونفتح قلوبنا وعيوننا لرسائل المسيح، من أجل ان يملائنا المسيح بروحه ويقودنا.

أبانوب يني الموسيقار أبانوب يني المدرب الموسيقار أبانوب يني الغناء الجماعي الأسقفية الأنجليكانية

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