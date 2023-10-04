شهدت مكاتب الشهر العقاري والتوثيق لليوم العاشر على التوالي توافد المواطنين لتحرير توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

إقبال كبير على الشهر العقاري في مدينتي لتحرير توكيلات للرئيس السيسي

وتفتح الهيئة الوطنية للانتخابات، الخميس باب الترشح لـ الانتخابات الرئاسية 2024، غدا الخميس والذى يستمر حتى 14 أكتوبر الجارى، وفقا للجدول الزمنى الذى أعلنه المستشار وليد حمزة فى المؤتمر الصحفى.

إقبال كبير على الشهر العقاري في مدينتي لتحرير توكيلات للرئيس السيسي

وتبدأ الهيئة فى استقبال المرشحين أو وكلائهم يوميا وحتى في الإجازات الرسمية، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، عدا اليوم الأخير، عندما يتم سحب النماذج الخاصة بطلب الترشيح للتوقيع عليها، داخل قاعة كبيرة بمقر الهيئة والتى تم تجهيزها بأحدث الأجهزة.