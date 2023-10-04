أسقف شبين القناطر يترأس حفل تخريج إعداد خدام بالخصوص

نظمت إيبارشية شبين القناطر، أمس، حفل تخريج دفعة إعداد خدام كنيسة السيدة العذراء والقديس مار يوحنا الحبيب بالخصوص التابعة للإيبارشية، في بيت الأنافورا للمؤتمرات بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بحضور نيافة الأنبا نوفير أسقف الإيبارشية.

ألقى نيافته كلمة روحية عن "ماذا يحتاج الله من الخادم؟!"واختتم الحفل بتوزيع شهادات التخرج على الخريجين بيد نيافة الأنبا نوفير.

القداس الإلهي بكنيسة العذراء بعزبة نجيب بمطاي



أقيم أمس الأول القداس الإلهي،بكنيسة السيدة العذراء ورؤساء الملائكة والآباء السواح في عزبة نجيب التابعة لإيبارشية مطاي، وذلك بعد إعادة افتتاحها.

وكان قد ترأس الأنبا فام أسقف شرق المنيا وتوابعها، حفل تخريج 31 خادمًا وخادمة من مركز أنبا أنطونيوس للدراسات الكنسية الذي تم افتتاحه في أكتوبر2021.

وكانت مدة الدراسة عامين والمواد المقررة 16مادة وهي "لاهوت روحى- عهد قديم- عهد جديد- لاهوت عقيدى- لاهوت مقارن- لاهوت طقسى- لاهوت دفاعى- لغة قبطية- ابائيات- شخصيات كتابية- تاريخ كنسى - قانون كنسى- مشورة وإرشاد كنسى- استحالة تحريف الكتاب- الحان وتسبحة- لماذا فى الكتاب المقدس"، ويقوم بالتدريس عددًا من الآباء الكهنة والأساتذة.

وتتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 25 نوفمبر 2023، لبدء صوم الميلاد المجيد لعام 2023، والذي يستمر لمده 43 يومًا تنتهي في ليلة عيد الميلاد المجيد في 6 يناير 2024.

طقوس صوم الميلاد

طقس الصوم من بداية الصوم إلى أول كيهك، على أن يكون بالألحان السنوية بإضافة قسمة صوم الميلاد وجملة ختام الصلوات الجماعية الخاصة بصوم الميلاد أيضًا.

والطقس الكيهكي الذي يبدأ من شهر كيهك حتى برامون عيد الميلاد المجيد، ويمتاز بالإيقاع المبهج لاستقبال طفل المذود ممزوجًا بالخشوع لإعداد النفس بالتوبة لتستطيع أن تشترك مع الملائكة في عرس السماء والأرض بطفل المذود.