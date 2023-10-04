ضبط 51 شيكارة سماد مدعم و1000 لتر سولار في حملات تموينية بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

حملات تموينية مكبرة

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين والوحدة المحلية بوادي النطرون، عدة حملات تموينية مكبرة على الأسواق من أجل المساهمة في الحد من ظاهرة الاحتكار، وكذلك قيام الأجهزة التنفيذية بمتابعة السلع الغذائية الأساسية ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي مع متابعة جميع الخدمات التي يتم تقدمها للمواطنين والضرب بيدٍ من حديد على كل من تسوّل له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

ضبط 51 شيكارة سماد مدعم

وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 51 شيكارة سماد مدعم خاص بوزارة الزراعة ومحظور تداولها بالأسواق، و1000 لتر سولار داخل أحد العهد الباطنية غير المرخصة، و20 طن مخلل مجهول المصدر، و100 شيكارة ملح طعام داخل مصنع بدون ترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.