الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

8 مصابين بحادث تصادم في البحيرة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 8 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم تروسكيل مع سيارة ملاكي أمام قرية البيضه التابعة لدائرة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة،  وتم نقل المصابون إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابسها. 

إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة 

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة كفر الدوار  يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي،  وتروسكل  أمام قرية البيضه التابعة لدائرة المركز مما أدى إلى إصابة 8 اشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، وتم نقل المصابون إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

أسماء المصابين فى الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة "ع.ن ٤٢ سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه، ص.ع ٣٧  سنة مصاب بكدمات متفرقه، ع.ن ٣٢سنة مصابة بكدمات متفرقه،  ج.خ ٣٣ سنة مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، ا.ع ٢٤ سنة مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، م.ح ٢٧ سنة مصاب  بكدمات متفرقه بالجسم، خ.ن  ٣٣ سنه كدمات متفرقه بالجسم، ا.م ٣٨ سنه كدمات متفرقه تحت الفحص.

وتم نقل المصابون إلى المستشفى العام لتلقى العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

ومن ناحية أخرى شهدت محافظة البحيرة،  أمس إصابة ٦ أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون. 

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