فحص 982 مريضًا في قوافل طبية مجانية بكفر الشيخ

شهدت مستشفى جامعة كفر الشيخ، تنظيم قافلة طبية؛ لإجراء الكشف الطبي المجاني، وتقديم الأدوية مجانا للمترددين، ضمن التحالف الوطني، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعلن عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، عن تنظيم قافلة العلاج الجاد بالمستشفى الجامعى بكفر الشيخ، ليصبح عدد القوافل خلال شهري أغسطس وسبتمبر، 9 قوافل علاج وتم الكشف خلال 9 قوافل على 982 مريضًا.

وأكد درغام، أن القرى والمراكز المستفيدة من القافلة الطبية، قرية كنيسة الصرادوسي، وقرية دمرو سليمان، منشأة علي أغا، وقرية الشراقوة مركز دسوق، وقرية الصوافرة، والفقهاء والسبايعة وأولاد سلامة مركز بلطيم، ومدينة فوه، وقرية أبو دراز مركز فوه، وإجراء تم الكشف، وجميع الأشعات والتحاليل ونقل الحالات ذهابا وإيابا على نفقة جمعية الأورمان.

قافلة طبية مجانية

وفي وقتٍ سابق، نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية في قرية الحماد بمركز بلطيم، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك تنفيذا لتوجيهات من وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، وبرعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيلة وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن القافلة تضمنت العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، حيث توافرت 11 عيادة متخصصة، تضم 9 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، والأسنان، وأنف وأذن، ورمد، ومسالك، وقد استفاد من خدمات العيادات 1273 مواطنا خلال اليومين.

وأضافت أنه تم أيضًا إجراء 169 تحليلا طبيا بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 5 صور أشعة، كما تم صرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي لـ729 مواطنا، وفي إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري لـ75 مواطنا خلال القافلة.