"حدث في أكتوبر 1973".. "الوثائقية "تستعرض خطة خداع مصر لإسرائيل قبل الحرب

استعرضت قناة الوثائقية ضمن فقرة "حدث في 1973"، تقريرًَا يكشف الأحداث التي شهدها يوم 4 أكتوبر 1973، قبل يومين من اندلاع الحرب.

وذكر التقرير: "قبل 48 ساعة قبل اندلاع الحرب الكبرى.. لم تشر الصحف المصرية إلى وجود أي معركة عسكرية تلوح في الأفق".

وذكرت الفقرة، أن الصحف المصرية تضمنت موضوعات حول القلق العربي بسبب التوافد الإسرائيلي، حيث نشرت الجرائد عناوين مثل: "اتصالات عربية دولية بشأن الهجرة اليهودية لإسرائيل"، وأيضًا الحديث عن إعلان موشي ديان، وزير الجيش الإسرائيلي آنذاك، أن إسرائيل تزعم توسيع مدينة القدس، الأمر الذي أثار الغضب ولكن لا أحد يرد.

وفي إطار خدعة العدو، نشرت جريدة "الأهرام" خبرًا بعنوان: "موافقة الفريق أحمد إسماعيل وزير الحربية، على السماح للضباط العسكريين بأداء العمرة هذا العام، ويوم الخميس 15 رمضان آخر موعد للتقديم"، وكان هو الخبر الأبرز لدى العدو.

سلاسة "الوثائقية" عن حرب أكتوبر

وتعرض قناة "الوثائقية" سلسلة وثائقية مختلفة عن حرب أكتوبر المجيدة، ولعل أولها السلسلة الوثائقية "1973"، التي بدأ عرضها منذ يوم 15 سبتمبر الماضي، وسوف يستمر العرض على مدار 45 يومًا حتى يوم 31 أكتوبر الجاري.

وتوثق السلسلة كل ما كان يدور في المجتمع المصري من أخبارٍ سياسية واجتماعية وفنية ورياضية قبل نصف القرن، راصدة المظاهر العامة لخطة الخداع الاستراتيجي في الأيام السابقة على اندلاع المعركة، كذلك توثق يوميات الحرب على الجبهة منذ لحظة العبور وحتى وقف إطلاق النار، والتحركات السياسية والدبلوماسية عربيًا ودوليًا خلال الفترة المذكورة.