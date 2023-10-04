الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"حدث في أكتوبر 1973".. "الوثائقية "تستعرض خطة خداع مصر لإسرائيل قبل الحرب

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

استعرضت قناة الوثائقية ضمن فقرة "حدث في 1973"، تقريرًَا يكشف الأحداث التي شهدها يوم 4 أكتوبر 1973، قبل يومين من اندلاع الحرب.

وذكر التقرير: "قبل 48 ساعة قبل اندلاع  الحرب الكبرى.. لم تشر الصحف المصرية إلى وجود أي معركة عسكرية تلوح في الأفق". 

وذكرت الفقرة، أن الصحف المصرية تضمنت موضوعات حول القلق العربي بسبب التوافد الإسرائيلي، حيث نشرت الجرائد عناوين مثل: "اتصالات عربية دولية بشأن الهجرة اليهودية لإسرائيل"، وأيضًا الحديث عن إعلان موشي ديان، وزير الجيش الإسرائيلي آنذاك، أن إسرائيل تزعم توسيع مدينة القدس، الأمر الذي أثار الغضب ولكن لا أحد يرد. 

وفي إطار خدعة العدو، نشرت جريدة "الأهرام" خبرًا بعنوان: "موافقة الفريق أحمد إسماعيل وزير الحربية، على السماح للضباط العسكريين بأداء العمرة هذا العام، ويوم الخميس 15 رمضان آخر موعد للتقديم"، وكان هو الخبر الأبرز لدى العدو. 

سلاسة "الوثائقية" عن حرب أكتوبر

وتعرض قناة "الوثائقية" سلسلة وثائقية مختلفة عن حرب أكتوبر المجيدة، ولعل أولها السلسلة الوثائقية "1973"، التي بدأ عرضها منذ يوم 15 سبتمبر الماضي، وسوف يستمر العرض على مدار 45 يومًا حتى يوم 31 أكتوبر الجاري.

وتوثق السلسلة كل ما كان يدور في المجتمع المصري من أخبارٍ سياسية واجتماعية وفنية ورياضية قبل نصف القرن، راصدة المظاهر العامة لخطة الخداع الاستراتيجي في الأيام السابقة على اندلاع المعركة، كذلك توثق يوميات الحرب على الجبهة منذ لحظة العبور وحتى وقف إطلاق النار، والتحركات السياسية والدبلوماسية عربيًا ودوليًا خلال الفترة المذكورة.

قناة الوثائقية 4 أكتوبر الحرب التوافد الإسرائيلي 4 أكتوبر 1973 الصحف المصرية

مواد متعلقة

مسئولة بـ"حياة كريمة": إنشاء 15 ألف فصل وفقًا لاحتياج كل محافظة (فيديو)

الأرصاد تكشف حالة الطقس فى "الويك إند" (فيديو)

"إكسترا نيوز" تستعرض جهود تحقيق الأمن القومى ومكافحة الإرهاب (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": مقتل 3 أشخاص إثر إطلاق نار فى مركز تجارى ببانكوك

"فشل على الجبهة وهروب إلى الأمام".. خبير يكشف موقف القوات الأوكرانية

حكاية وطن.. جهود العدالة الاجتماعية بمصر على مدار 10 سنوات (فيديوجراف)

حكاية وطن| إنجازات غير مسبوقة فى قطاع الصحة خلال 10 سنوات

مدير حملة "2 كفاية": نستهدف معدل إنجاب 2.4 طفل لكل أسرة في 2030

الأكثر قراءة

بالأسماء.. التشكيل الجديد للوطنية للانتخابات بعد تغيير رئيسها

باستثمارات 3 مليارات دولار.. مشروع عالمى لإنتاج الوقود الأخضر باقتصادية قناة السويس

أول تعليق من ترامب على عزل رئيس النواب الأمريكى مكارثى

افتتاح سلسلة مطاعم وفنادق يملكها في مصر.. دي نيرو: "أتطلع لرؤيتكم هناك"

غدًا.. فتح باب الترشح رسميًا للانتخابات الرئاسية حتى 14 أكتوبر

طعنات ذبحية وحروق بالجسم.. تفاصيل مقتل "دنيا" على يد زوجها بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تاريخ القوات المسلحة المصرية فى 5 آلاف عام! (1)

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

ماجد حبته

الفقر.. المخدرات.. والفوضى

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأوقاف الفلسطينية: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى

الحرب والإيمان.. كتاب جديد فى إسرائيل عن حرب أكتوبر: المعارك الصعبة والأسر

الأمم المتحدة: إسرائيل هجّرت 13 أسرة تضم 44 طفلًا من جنوب الخليل