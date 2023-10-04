الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مباحثات استثمارية بترولية مصرية فى «أديبك2023»..والملا يبحث دعم التعاون مع الأدرن ولبنان فى مجال الطاقة

مباحثات بين مصر والأردن
مباحثات بين مصر والأردن لدعم لبنان

فى إطار فاعليات مشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بفاعليات مؤتمر ومعرض أبوظبى للبترول ( أديبك 2023)، عقد الوزير مباحثات مع الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية، الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبنانى، وسيدرك كريمرز نائب الرئيس التنفيذى لشركة شل للغاز الطبيعي المسال.

استثمارية بترولية مصرية فى أديبك
 

وعقد الملا، جلسة مباحثات مع سونج يو الرئيس التنفيذى لشركة كويت انيرجى وجون أرديل نائب رئيس شركة اكسون موبيل العالمية للاستكشاف، زوبين بامجى مدير مبادرة الحد من انبعاثات غاز الشعلة والطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولى ولورينزو سيمونيلى الرئيس التنفيذى لشركة بيكر هيوز وجيف ميلر الرئيس التنفيذى لشركة هاليبرتون وأوليفيه لوبوش الرئيس التنفيذى لشركة إس إل بى.

 

زيادة التعاون البترولى المصرى الأردنى ودعم لبنان 


تناول اللقاء الثلاثى بين طارق الملا والخرابشة ووليد فياض عددا من موضوعات التعاون المشترك فى مجالات البترول والغاز والتعدين.

 فرص توسيع وزيادة أوجه التعاون

وتم مناقشة فرص توسيع وزيادة أوجه التعاون بين البلدان الثلاثة ومنها توسع الشركات البترولية المصرية العاملة بالأردن فى تقديم خدماتها للسوق والصناعة الأردنية فى ظل تنامى العلاقات والأعمال والتعاون المتكامل بين الجانبين سواء فيما يخص مشروعات الغاز الطبيعى أو مشروعات التعدين وبناء وصقل قدرات الكوادر الأردنية.

كما تم مناقشة سبل دعم الجانب اللبنانى فى بناء الخبرات والقدرات فى مجال صناعة البترول والغاز وتجهيزه لطرح مناطق جديدة للبحث واستكشاف البترول والغاز فى ظل الجهود اللبنانية للاستفادة من ثرواتها الطبيعية بعد نجاحها فى ترسيم الحدود.

مباحثات بين مصر والأردن صناعة البترول والغاز لبنان وزير البترول أديبك 2023

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