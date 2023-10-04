الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

11 دولة إفريقية فى دورة "الصحة" حول مكافحة الدرن وكوفيد

دورة تدريبية
دورة تدريبية

نظمت وزارة الصحة والسكان دورة تدريبية بعنوان “مكافحة الدرن وكوفيد19 والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى في البلدان الإفريقية”، ضمن التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (الچايكا)، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ووزارة الخارجية المصرية، وذلك بمقر المركز القومي للتدريب وبحوث الدرن وأمراض الصدر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المشاركين بالدورة التدريبية 20 متدربا من 11 دولة إفريقية وهي: بوتسوانا، زامبيا، غانا، ليبيريا، الكاميرون، الكونغو، ناميبيا، موزمبيق، تشاد، مالاوي، كينيا.

قدرة ومهارة المشاركين

 

وأضاف "عبدالغفار" أن التدريب يهدف إلى رفع قدرة ومهارة المشاركين من البلدان الإفريقية بالتقنيات اللازمة للمساهمة في استراتيجية "القضاء على الأمراض المعدية" في بلدانهم بالمعرفة والمهارات المكتسبة أثناء التدريب، وأيضا إتاحة الفرصة للمشاركين للنظر في تأثير جائحة كوفيد19 وغيرها من التهابات الجهاز التنفسي الناشئة المرتبطة باستراتيجية القضاء على الدرن وأنشطتها وكيفية التغلب عليها، وتوفير القدرة على قيادة بلدانهم لتحقيق الرؤية العالمية للقضاء على الامراض المعدية المختلفة.

ومن جانبه، ذكر الدكتور أحمد سعفان، رئيس القطاع العلاجي، أن من أهداف الدورة التدريبية فهم المشاركين المبادئ الأساسية لفيروسات الجهاز التنفسي الناشئة، وأن الهدف العام من التدريب هو إتاحة الفرصة للمشاركين لتعزيز قدراتهم وتطوير معارفهم ومهاراتهم حول مرض الدرن وكوفيد 19 والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى.

الچايكا

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد نادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، بالتعاون القائم بين الوزارة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (الچايكا)، مضيفا أن التعاون يهدف إلي تطوير مهارة المشاركين، واكتساب الخبرات العملية في الاكتشاف والتوجيه بالعلاج الازم لحالات الأمراض المعدية. 

ومن جانبه، قال الدكتور وجدي أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، أن من أهم مخرجات التدريب هو اكتساب المعرفة وصقلها حول استراتيجية "القضاء على الدرن"، وكوفيد 19، والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى ومكافحتها، والتخطيط الاستراتيجي والإشراف والرصد والتقييم، والأدوية المتعددة والمقاومة الشاملة للأدوية وعلاج الدرن، إدارة أدوية الدرن، الدعوة، والتواصل والتعبئة الاجتماعية لمكافحة الأوبئة.

الدرن وكوفيد 19

ولفت إلي تدريب المشاركين علي اكتساب المهارات والتقنيات اللازمة مثل، المهارات التحليلية اللازمة لتحليل الوضع بالنسبة لمرض الدرن وكوفيد 19 والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى، ونظام التسجيل والإبلاغ في مجالات المسئولية الخاصة بهم، والتخطيط الاستراتيجي، والإشراف، والرصد والتقييم، وخلق نوع من التواصل بين المتدربين لتبادل الخبرات، ووضع خطة عمل بناءً على نتائج كل برنامج.

أشار إلي عقد دورات سابقة خلال الفترة من 23 يناير حتي 16 فبراير الماضي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تم خلاله تدريب العاملين بمستشفيات الصدر علي مجال مكافحة الأمراض المعدية المختلفة، وبمشاركة 9 دول إفريقية، لافتا إلى أن وزارة الصحة والسكان تسعي دائما إلي تطوير المهارة والأداء للأطباء من خلال البرنامج القومي لمكافحة الأوبئة، وبالتعاون مع الدول الصديقة، والمنظمات الدولية.

دورة تدريبية
دورة تدريبية
دورة تدريبية
دورة تدريبية
الصحة الدرن التهابات الجهاز التنفسي كوفيد دورة تدريبية الچايكا

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