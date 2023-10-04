للمغتربين.. كيف تدلى بصوتك الانتخابى دون السفر لمحافظتك؟

يبحث آلاف المغتربين من المحافظات، عن إمكانية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، نظرًا لصعوبة سفرم للمشاركة في الاستحقاق الديمقراطي.

وبحسب قانون الانتخابات الرئاسية، فالمواطن يحق له الإدلاء بصوته في محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، لكن القانون سمح للناخب إذا كان موجودًا في محافظة غير محافظته، الإدلاء بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة في المحافظة الموجود بها، وفق الضوابط التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

رئيس "الوطنية للانتخابات" ووزير الخارجية يبحثان إجراءات تصويت المصريين بالخارج

وفي وقت سابق، عقد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، أمس، لقاء مع وزير الخارجية سامح شكري، جرى خلاله التطرق إلى الإجراءات التنظيمية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، والدور الذي ستضطلع به البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج إزاء عملية الإشراف على تصويت المصريين في الخارج في ضوء القواعد المُنظمة التي وضعتها الهيئة.

وجرى خلال اللقاء، بحث أوجه الاستعدادات الخاصة بوزارة الخارجية في شأن تصويت المصريين في الخارج، في ضوء القرارات المُنظمة والضوابط التي سبق وأعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعرب المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن تقديره للدور الوطني المشهود الذي تضطلع به البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج بشكل عام في الدفاع عن مصالح مصر وحماية حقوق المصريين، فضلا عن الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية في الخارج إعمالا لأحكام الدستور والقانون وتحت مظلة إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وثمّن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حرص وزارة الخارجية على إبداء كل أوجه التعاون المطلوب منها، في سبيل إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل، والالتزام الكامل بأحكام القانون وقرارات الهيئة التي تستهدف نزاهة الانتخابات وحماية إرادة المواطنين والتيسير عليهم.