الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبو الغيط يكشف أسرار لقاء جمع بينه وبين كيسنجر

الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

كشف السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، تفاصيل اللقاء الذي جمع بينه وبين كيسنجر، وزير خارجية أمريكا، قائلًا:" اعترفت له أن كتبه وكتاباته شكلت الكثير من أفكاري".

 

 وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد،  أنه تحدث مع كيسنجر وزير خارجية أمريكا، وأكد له بأنه قد تسبب في دفع مصر للحرب مع إسرائيل. 

 

وأشار إلى أن كيسنجر شعر بالفزع من حديثي له بأنه دفعنا للحرب مع إسرائيل لاسترداد الأرض، معقبًا: " كان غير سعيد من حديثي بأنه كان سببًا في دفع  مصر للحرب مع إسرائيل". 

 

وكشف عن لقائه بكيسنجر في بيت أحد أثرياء أمريكا بمنهاتن، قائلًا: " عند رؤيته لي قال  مش صحيح أنني قصدت دفع مصر للحرب؟!".

 

العمل العسكري المصري كان عبقريًا 

وأكد السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن مصر حاربت إسرائيل وهي الطرف الأضعف من حيث الإمكانيات، لافتًا إلى أن  العمل العسكري كان عبقرية وتم الانتصار، معقبًا: "مفكر عسكري شهير أكد أن الحرب امتداد للسياسة ولكن بوسائل أخرى". 

 

وأشار إلى أن العمل العسكري يحقق الهدف السياسي ثم يطلق التوابع للعملية العسكرية وهو ما حدث مع مصر، مؤكدًا أن كل من يشكك في نتيجة حرب أكتوبر فإن الرد هو النتيجة على الأرض في سيناء، معقبًا: "وضوح الرؤية لدى القيادة العسكرية والسياسية المصرية ساهم في نجاحنا".

أحمد أبو الغيط كسينجر الامين العام جامعة الدول العربية وزير خارجية امريكا

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