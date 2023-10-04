كيف أصبحت شركات الطاقة فى الشرق الأوسط لاعبًا رئيسيًا فى مجال الكربون المنخفض؟

شكلت صناعة النفط والغاز أكثر من 80٪ من قاعدة إيرادات بلدان الشرق الأوسط في عام 2022، وهذه مساهمة كبيرة يجب أن يحافظ عليها القطاع لدعم التنويع الاقتصادي المستمر في البلدان مع لعب دوره في مكافحة حقائق تغير المناخ المتزايدة.

مع معالجة المعضلة الثلاثية المتمثلة في أمن الطاقة والقدرة على تحمل التكاليف والاستدامة في بيئة سريعة التغير ومتقلبة تمثل تحديًا مألوفًا لمنتجي الطاقة في جميع أنحاء العالم.

ولهذا السبب، في وقت سابق من هذا العام، كشفت شركة تنمية نفط عُمان علنًا عن هدفها واستراتيجيتها الجديدة، موضحة كيف سنحافظ على مساهمتنا في أمن الطاقة في سلطنة عُمان.

بينما أدنوك تمنح مشروعًا بارزًا لاستعادة ثاني أكسيد الكربون إلى شركة المقاولات الأوروبية العملاقة، ويتضمن العقد الذي تبلغ قيمته أكثر من 600 مليون دولار وحدات احتجاز الكربون والبنية التحتية لخطوط الأنابيب المرتبطة بها وشبكة الآبار.

وتنفق شركات النفط والغاز في الشرق الأوسط مليارات الدولارات لزيادة قدراتها الإنتاجية للمواد الهيدروكربونية، بينما تستعد أيضًا للاستثمار بكثافة في مبادرات تحول الطاقة، والتي تقودها بشكل أساسي مشاريع احتجاز وتخزين الهيدروجين والكربون (CCS).

وقد منحت شركة أدنوك للغاز، إحدى الشركات التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية، مشروع حبشان لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) إلى شركة بتروفاك البريطانية، في الوقت الذي تواصل فيه تسريع مشاريع استعادة ثاني أكسيد الكربون في الإمارة.

وأكدت بتروفاك فوزها يوم الثلاثاء قائلة إن مشروع حبشان يمثل أحد أكبر مشاريع احتجاز الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت الشركة: "تبلغ قيمة العقد أكثر من 600 مليون دولار ويتضمن تسليم وحدات احتجاز الكربون والبنية التحتية لخطوط الأنابيب المرتبطة بها وشبكة من الآبار لاستعادة ثاني أكسيد الكربون وحقنه".

ويقع المشروع في محطة حبشان لمعالجة الغاز، على بعد 150 كيلومترًا جنوب غرب أبوظبي، ويعد جزءًا من خطة أدنوك المتسارعة لإزالة الكربون.

وقال طارق كواش، الرئيس التنفيذي لمجموعة بتروفاك، إن الشركة تتطلع إلى الجمع بين خبرتها في احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه وخبرتها في تنفيذ المشاريع في الإمارات العربية المتحدة لدعم شركة أدنوك للغاز في تنفيذ خططها لإزالة الكربون، وزيادة إنتاج الطاقة إلى الحد الأقصى مع تقليل الانبعاثات.

وفي الشهر الماضي، أعلنت أدنوك أنها اتخذت القرار الاستثماري النهائي لمشروع حبشان لالتقاط وتخزين الكربون.