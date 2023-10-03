الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: الرئيس السيسى نصير حقيقى لحقوق الإنسان

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي نصير حقيقي لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن من كانوا يرددون دائمًا الحديث عن حق التعبير، لم يتحدث أحد منهم عن حق الناس في العشوائيات، أو علاجهم من فيروس "سي".

 

وأضاف الباز، خلال لايف البساط أحمدي عبر صفحته الرسمية، على فيسبوك، أن البوصلة عند الرئيس السيسي اتجاهها صحيح، يعمل من أجل احتياجات، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان كانت تكفل بعض الناس في المناطق الفقيرة، وتضمن ولاءهم لها، وهؤلاء كانوا مواطنين تنازلت الدولة عن كفالتهم.

الباز: الدولة استعادت دورها في كفالة الأكثر احتياجًا

وأردف: "في 2013 لما الشعب طرد الإخوان، كان فيه عائلات وأسر معتمدة على جمعيات الإرهابية، الرئيس المؤقت عدلي منصور وأجهزة الدولة رُفعت إليهم تقارير بأن هناك أسرًا تكفلها الإخوان، فدخلت الدولة لاستعادة دورها في كفالة الأكثر احتياجًا".

وتابع: "فكر الرئيس السيسي في تقديم ما يحتاجه الناس، يجب أن يسود، فالبلد يعاني من مشاكل كثيرة جدًا، ومحتاجة لحاكم صالح فكره وعينه على دولة طبيعية".

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