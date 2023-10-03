الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 223 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة بزفتي

حملات نظافة مستمرة
حملات نظافة مستمرة

أطلقت رئاسة مركز ومدينة زفتي بـ الغربية شعار التحسين المستمر للنظافة وتوفير بيئة صحية للمواطنين من خلال حملة شاملة تهدف إلى رفع 223 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة على الطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى.

وقال إبراهيم فايد، رئيس مدينة زفتي إن الحملة تهدف إلى رفع كفاءة مستوى النظافة في القرى، إضافة إلى تهيئة وتسوية الطرق لتسهيل حركة المواطنين والمركبات.

محافظ الغربية يشدد على أهمية حملات النظافة لتحسين البيئة

وأكد محافظ الغربية أهمية استمرار حملات النظافة ورفع تراكمات الرمال ومخلفات المباني في المراكز والمدن، بهدف تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة وتوفير بيئة صحية للمواطنين، تأتي هذه الحملة كجزء من جهود السلطات المحلية للتصدي للتحديات البيئية وتحسين جودة الحياة للمجتمع المحلي.

تعكس هذه الجهود التزام الوحدات المحلية في توفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، وتعزز الوعي بأهمية النظافة والبيئة الصحية في المنطقة. وتهدف حملات النظافة إلى إزالة التراكمات النفايات والمخلفات والرمال التي تتراكم في الشوارع والأماكن العامة، وتنظيف وتجميل المدن والمراكز.

تشمل هذه الحملات استخدام المعدات والآليات المناسبة لجمع ونقل النفايات، وتشجيع المواطنين على التعاون والمشاركة في جهود النظافة من خلال التخلص الصحيح من النفايات والحفاظ على نظافة المناطق المحيطة بهم.

أوضح رحمي أن هذه الحملات تهدف أيضًا إلى توفير بيئة صحية ومريحة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة في المنطقة. وأشار إلى أن الحفاظ على النظافة والبيئة الصحية يعزز الصحة العامة ويقلل من انتشار الأمراض والأوبئة.

وشدد المحافظ على أهمية مشاركة المواطنين الفعالة في جهود النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة، وحث المواطنين على أن يكونوا أصحاب مبادرات في حفظ النظافة والمحافظة على المناطق العامة والخاصة نظيفة، وذلك لخلق مجتمع صحي ومستدام يستمتع ببيئة نظيفة وجميلة.

رفع 223 طن ا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة في زفتي 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 محافظ الغربية يشدد على أهمية حملات النظافة لتحسين البيئة ورفع مستوى الحياة د التزام الوحدات المحلية في توفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين تشجيع المواطنين على التعاون توفير بيئة صحية ومريحة للمواطنين رئيس مركز ومدينة زفتي لمعدات والآليات المناسبة

الأكثر قراءة

الباز: الرئيس السيسى حاكم صالح يقدم للناس ما يحتاجونه لا ما يريدونه

"مفاجأة طال انتظارها".. انخفاض أسعار هذه السلع الأسبوع المقبل (فيديو)

بعد قرارات الحكومة اليوم.. اتحاد الصناعات يكشف موعد انخفاض أسعار السلع

الباز: شعبية الرئيس السيسى فاقت عبدالناصر ولم يحاول استغلال ذلك

الغرف التجارية تزف بشرى سارة عن انخفاض الأسعار (فيديو)

لوحات مزيفة تكشف أخطر عصابة لـ"الكارنيهات العسكرية" بالتجمع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العبور إلى الجمهورية الجديدة

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

ماجد حبته

الفقر.. المخدرات.. والفوضى

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

"أيام الدم والنار".. جولدا مائير تروى لحظات الرعب من "أكتوبر 73": اقتلونى إذا وصل المصريون إلى منزلى فى تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 أطفال من تل الرميدة بمدينة الخليل

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال