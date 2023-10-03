رفع 223 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة بزفتي

أطلقت رئاسة مركز ومدينة زفتي بـ الغربية شعار التحسين المستمر للنظافة وتوفير بيئة صحية للمواطنين من خلال حملة شاملة تهدف إلى رفع 223 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة على الطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى.

وقال إبراهيم فايد، رئيس مدينة زفتي إن الحملة تهدف إلى رفع كفاءة مستوى النظافة في القرى، إضافة إلى تهيئة وتسوية الطرق لتسهيل حركة المواطنين والمركبات.

محافظ الغربية يشدد على أهمية حملات النظافة لتحسين البيئة

وأكد محافظ الغربية أهمية استمرار حملات النظافة ورفع تراكمات الرمال ومخلفات المباني في المراكز والمدن، بهدف تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة وتوفير بيئة صحية للمواطنين، تأتي هذه الحملة كجزء من جهود السلطات المحلية للتصدي للتحديات البيئية وتحسين جودة الحياة للمجتمع المحلي.

تعكس هذه الجهود التزام الوحدات المحلية في توفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، وتعزز الوعي بأهمية النظافة والبيئة الصحية في المنطقة. وتهدف حملات النظافة إلى إزالة التراكمات النفايات والمخلفات والرمال التي تتراكم في الشوارع والأماكن العامة، وتنظيف وتجميل المدن والمراكز.

تشمل هذه الحملات استخدام المعدات والآليات المناسبة لجمع ونقل النفايات، وتشجيع المواطنين على التعاون والمشاركة في جهود النظافة من خلال التخلص الصحيح من النفايات والحفاظ على نظافة المناطق المحيطة بهم.

أوضح رحمي أن هذه الحملات تهدف أيضًا إلى توفير بيئة صحية ومريحة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة في المنطقة. وأشار إلى أن الحفاظ على النظافة والبيئة الصحية يعزز الصحة العامة ويقلل من انتشار الأمراض والأوبئة.

وشدد المحافظ على أهمية مشاركة المواطنين الفعالة في جهود النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة، وحث المواطنين على أن يكونوا أصحاب مبادرات في حفظ النظافة والمحافظة على المناطق العامة والخاصة نظيفة، وذلك لخلق مجتمع صحي ومستدام يستمتع ببيئة نظيفة وجميلة.