لتهنئته بمنصبه الجديد.. رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل محافظ الدقهلية

استقبل المستشار مسعد الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، الثلاثاء، بمقر رئاسة الهيئة بالمهندسين، د.أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لتهنئته بمناسبة توليه منصب رئاسة هيئة قضايا الدولة، وبحث أوجه التعاون المشترك بين الهيئة والمحافظة، وقد وجه المحافظ الشكر للهيئة على ما يقوم به القسم القضائي للهيئة بالمحافظة من الدفاع المخلص عن المال والحق العام للمحافظة في الدعاوى المقامة منها أو عليها.

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وحضر اللقاء كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة المستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار هانى محمد على رئيس المكتب الفني، والمستشار محمود عرفات الأمين العام المساعد، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة، والمستشار إبراهيم عبد الجواد رئيس القسم القضائي بالمحافظة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.

وأعرب د.أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن خالص دعواته بالتوفيق للمستشار مسعد عبد المقصود في قيادة الهيئة.

من جانبه، عبر رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على هذه التهنئة الرقيقة، مؤكدًا حُسن التعاون البناء بين الهيئة والمحافظة لما فيه صالح الوطن.