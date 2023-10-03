الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

لتهنئته بمنصبه الجديد.. رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل محافظ الدقهلية

رئيس هيئة قضايا الدولة
رئيس هيئة قضايا الدولة ومحافظ الدقهلية

استقبل المستشار مسعد الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، الثلاثاء، بمقر رئاسة الهيئة بالمهندسين، د.أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لتهنئته بمناسبة توليه منصب رئاسة هيئة قضايا الدولة، وبحث أوجه التعاون المشترك بين الهيئة والمحافظة، وقد وجه المحافظ الشكر للهيئة على ما يقوم به القسم القضائي للهيئة بالمحافظة من الدفاع المخلص عن المال والحق العام للمحافظة في الدعاوى المقامة منها أو عليها. 

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رئيس قضايا الدولة يكرم رؤساء الهيئة السابقين

وحضر اللقاء كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة المستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن الأمين العام، والمستشار هانى محمد على رئيس المكتب الفني، والمستشار محمود عرفات الأمين العام المساعد، والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة، والمستشار إبراهيم عبد الجواد رئيس القسم القضائي بالمحافظة، والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.

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قضايا عالقة ومخاطبات استعجال.. المحامون العموم يوزعون مهام العمل على أعضاء النيابات

وأعرب د.أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن خالص دعواته بالتوفيق للمستشار مسعد عبد المقصود في قيادة الهيئة.

من جانبه، عبر رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على هذه التهنئة الرقيقة، مؤكدًا حُسن التعاون البناء بين الهيئة والمحافظة لما فيه صالح الوطن.

المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار المستشار عبد العال جرنة المستشار محمد حسن الأمين

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