الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب الاتحاد: لا توجد مقارنات بين الرئيس السيسى وأى مرشح آخر

رضا صقر
رضا صقر

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن السبب وراء تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، هو استكمال مسيرة التنمية وبناء الوطن.

وأضاف صقر، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، أن مؤتمر "حكاية وطن" روى مسيرة الإنجازات كلها، ولا بد أن يستمع الناس إليها مرة أخرى، لأن الشائعات المغرضة تشتت الناس.

لا توجد مقارنات بين الرئيس السيسي وأي مرشح آخر

وتابع: نحن أيدنا الرئيس السيسي، لأننا عشنا معه الحلم منذ عام 2014، وشاهدنا سنوات الظلام وسنة الإرهاب، ومحاولاتهم إسقاط الدولة المصرية، وكيف ثبّت الرئيس أركان الدولة المصرية وكافح الإرهاب وجفف منابعه، إضافة إلى مشروعات التنمية في ظل العديد من التحديات.

وأردف: نحن حاليًا نرى مرشحًا يدعو لعودة الإخوان مرة أخرى، وبالتالي لا توجد مقارنات بين الرئيس السيسي وأي مرشح آخر في تلك الانتخابات، وكنت أتمنى أن تكون هناك مقارنة دون أن نذكر أسماء أو نتحدث عن أحد.

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