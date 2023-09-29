الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم الخامس.. توافد المواطنين على مكاتب توثيق الشهر العقارى بالمرج

توافد المواطنين على
توافد المواطنين على مكاتب توثيق الشهر العقاري بالمرج

توافد المواطنون على مكاتب توثيق الشهر العقاري بالمرج؛ لعمل توكيلات تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أصدرت القرار رقم 7 لسنة 2023 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة؛ لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

الانتخابات الرئاسية

وتضمن القرار في المادة الأولى "أن لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال، وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض بداية من يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر ولا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن".

توافد المواطنين على مكاتب توثيق الشهر العقاري بالمرج
توافد المواطنين على مكاتب توثيق الشهر العقاري بالمرج
توافد المواطنين على مكاتب توثيق الشهر العقاري بالمرج
توافد المواطنين على مكاتب توثيق الشهر العقاري بالمرج
توافد المواطنين على مكاتب توثيق الشهر العقاري بالمرج
توافد المواطنين على مكاتب توثيق الشهر العقاري بالمرج
المواطنون مكاتب توثيق الشهر العقاري الانتخابات الرئاسية المقبلة الهيئة الوطنية للانتخابات القواعد والإجراءات المنظمة منصب رئيس الجمهورية

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