الغرف التجارية ترحب بمبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الغذائية

رحب حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالمبادرة التي أطلقتها الحكومة اليوم ممثلة في البنك المركزي المصري بالاتفاق مع التجار لخفض أسعار السلع خلال الأسبوع المقبل، مؤكدا أنها خطوة مهمة لإعادة الاستقرار للسوق المصري والسيطرة علي الأسعار التي شهدت ارتفاعا كبيرا أرهق جموع المواطنين المصريين.



وأضاف المنوفي، في تصريحات له، أن هذه المبادرة خطوة مهمة من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الذي اجتمع مع كافة الأطراف المعنية بالسيطرة على الأسعار وتوفير العملة الأجنبية اللازمة لتوفير السلع الغذائية الأساسية، مما يؤدي إلى توافر المنتجات بصورة كبيرة، وبالتالي زيادة المعروض من السلع والذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار لمعدلاتها الطبيعية.



وقال عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن حرص رئيس الوزراء علي الاجتماع بكافة الأطراف المعنية والذي ضم (محافظ البنك المركزي ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير التجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية) لسرعة اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لإزالة أي معوقات أو تحديات تقف أمام تنفيذ مبادرة الحكومة لخفض الأسعار لكافة السلع الأساسية.



وطمأن حازم المنوفي، المستهلك المصري بأن الفترة القادمة ستشهد استقرارا كبيرا في الأسعار وتراجعها بشكل يرضي المواطن ويخفف عبء الحصول على السلع الغذائية الأساسية اللازمة لقوت يومه، خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد والذي يرهق جيوب كافة فئات الشعب بأعباء مالية إضافية.



يذكر أن مجلس الوزراء، قد أعلن اليوم، بشرى سارة لجميع المواطنين بشأن الأسعار، إذ عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم مع عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي والجهات الحكومية ذات الصلة وبحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية، لدفع الجهود لخفض أسعار السلع الأساسية في الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطن.