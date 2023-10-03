مسؤولة بـ"الثقافة الفرنسية" تعلن تأيدها للرئيس السيسي.. وتؤكد: عملت توكيل

أعلنت جيهان جادو مسئول الاستقبال والمعلومات بوزارة الثقافة الفرنسية، أنها قامت بعمل توكيل للرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، في مقر القنصلية المصرية بفرنسا، معلنة تأيدها التام للرئيس السيسي لفترة رئاسية مقبلة.

وكشفت “جادو” لـ الدستور، عن دعمها الكامل ووقوفها خلف القيادة السياسية، وتأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة؛ لاستكمال رؤية مصر 2030، من أجل الحفاظ على ما حققته القيادة السياسية على مدار 10 سنوات من إنجازات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن بنية تحتية كان لها الأثر البالغ في حياة المواطنين.

وأضافت: "من أجل مشاريع تنموية تم إنجازها في وقت قصير ومبادرات ترتقي حياة المصريين وآدميتهم مثال حياة كريمة والاهتمام بصحتهم وتوفير لهم الرعاية الطبية الكاملة لهم ولأسرهم ومن أجل مسيرة عمل تحققت علي أرض الواقع شهدتها مصر في السنوات الماضية على يد رئيس لم يتهاون أبدا عن متابعة كل صغيرة وكبيرة في مصر امتد الإصلاح والبناء والتعمير من أقصى الشمال لأقصي الجنوب بل والشرق والغرب في كافة أرجاء مصر ببناء مشروعات غاية في الأهمية لتصبح بلادنا على أعلى مستوى ورقي بل وتفوق الدول الأخرى ونظيراتها في المنطقة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسيه مقبلة".

واستكملت “جادو”: “من أجل مصر ومن أجل احترامه للدولة المصرية فعلى مدار الفترتين الماضيتين كان له باع كبير جدا في تحسين وضعية العديد من الأسر المصرية، من خلال دعمه الدائم لهم فقد قام بالاهتمام بالصغير قبل الكبير وبالمرأة قبل الرجل، فلم أجد رئيس قدم رؤية واضحة لبناء مصر، فالقيادة ليست مشروعا على ورق بل هي أعمال وأفعال، وحفاظا على مكانة وأمن مصر الذي كان في مهب الريح سابقا”.

وأردفت: "نعم للرئيس السيسي لاحترامه لوضعية المرأه تشجيعها علي المضي قدما نحو التنوير وتقلد المناصب فلم أجد أبدا رئيسا سابقا احترم وقدر واستشعر أهميه المرأة مثله، من خلال التمكين الفعلي لها ومن زياده المقاعد الخاصة بها في البرلمان والشوري ولم أجد رئيسا من قبل أنشأ صرحا علميا تدريبا مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل قاده مصر في المستقبل والاهتمام بشبابها ورجالها ونسائها".

وأتمت: "من أجل وطن مستقر ومن أجل استمرار مسيرة البناء والتنمية، ومن أجل الحفاظ على وضعية ومكانة مصر وسياستها خارجيا، ومن أجل كل مصري بالخارج أصبح يتفاخر ببلده مصر، أعلن تأييدي للرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة".

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أفادت بأن الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت إشراف قضائي كامل، علي أن يكون قاضٍ لكل صندوق، وسيتم فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية من 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر، وأيضا يكون التصويت للمصريين خارج مصر أيام الجمعة السبت والأحد 1، 2، 3 ديسمبر المقبل، والانتخابات داخل مصر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10، 11، 12 ديسمبر المقبل، والإعادة للمصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 5، 6، 7 يناير، أما الإعادة داخل مصر أيام 8، 9، 10 يناير 2024.