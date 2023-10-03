وصول نجوم فيلم "حسن المصري" إلى العرض الخاص بأكتوبر (صور)

وصل منذ قليل، نجوم الفن وأبطال فيلم "حسن المصري" اليوم الثلاثاء، العرض الخاص للفيلم المعروض داخل إحدى سينمات أكتوبر، وكان على رأسهم أحمد حاتم، ليحتفي وسط الجميع بفيلمه الجديد، الذي من المقرر عرضه غدًا في دور العرض السينمائي.

وأطلق مؤخرًا صناع فيلم حسن المصري الإعلان الرسمي للعمل، المقرر عرضه غدا الأربعاء 4 أكتوبر المقبل في دور العرض السينمائية في مصر ودول الخليج.

يُجدر الإشارة إلى أن الشركة المنتجة لفيلم حسن المصري بطولة أحمد حاتم، طرحت في وقت سابق، الأغنية الدعائية للفيلم بعنوان ولا بختار.

واستعرض الإعلان الرسمي لفيلم حسن المصري مزيدًا من التفاصيل حول عالم الفيلم، حيث كشف عن مهمة انتحارية يقوم بها حسن المصري تجعله أقرب من الموت أكثر من أي وقتٍ مضى، وعن أزمة نفسية يمر بها نتيجة خسارته لشخص مقرّب إليه، وأيضًا عن شبكة مافيا التي تجعّل المهمة أكثر خطورة.

العرض الخاص لفيلم حسن المصري

ويتتبع الفيلم قصة حسن المصري، وهو مسؤول شركة حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته في لبنان هربًا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجّار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.

وظهر أحمد حاتم على البوستر بوجه يحمل ملامح جدية للغاية ومتبوعًا بجملة كتب فيها "أنا مش عايز حاجة.. مش عايز غير سكوت".

العرض الخاص لفيلم حسن المصري

أبطال فيلم حسن المصري

يُجدر الإشارة إلى أن أبطال فيلم حسن المصري، هم الفنان أحمد حاتم، الفنانة لينا صوفيا، دياموند بو عبود، الفنان مراد مكرم، الفنانة فريال يوسف، والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي.