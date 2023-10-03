ضمن جولته العالمية.. ويجز يلتقي جمهوره في لندن الخميس

يستعد مغني الراب ويجز، لإحياء حفل غنائي ضخم في لندن يوم الخميس المقبل، بمشاركه كلا من المغنية نهال نبيل، وفريق "الصواريخ"، وذلك ضمن جولة عالمية يقوم بها ويجز، من خلال إحياء حفلات غنائية في عدد من الولايات بأمريكا وأوروبا يحقق خلالها انتشارا واسعا.

ويجز

يجمع بين الهيب هوب والراب

ويأتى الحفل فى إطار التنوع الموسيقي والتبادل الثقافي بين المشاركين، ومن المقرر أن يقدم ويجز تجربة موسيقية جديدة تتجاوز الحدود واللغات، يجمع فيها بين الهيب هوب العربي والراب المصري، وهو ما بدأ به بالفعل خلال جولته التي بدأت يوم 27 من سبتمبر الماضي في الحفلات التي قدمها في بروكسل وبرلين وأمستردام، ليستكمل بعد ذلك جولته بعد لندن في تورنتو ونيويورك ولوس إنجلوس وغيرهم.

ويجز



ومن المتوقع أن تشهد مبيعات تذاكر جولة Wegz التاريخية ارتفاعًا كبيرًا حيث يترقب المعجبون بشغف هذه التجربة الفريدة من نوعها.

ويجز

ويجز فى مهرجان العلمين

كما شارك ويجز مؤخرا فى إحياء حفلات مهرجان العلمين، الذي أقيم مؤخرا بمدينة العلمين الجديدة، أضخم الفعاليات الترفيهية في الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية، وحقق الحفل نجاحا كبيرا ورفع لافتة كامل العدد.

ويجز

يذكر أن ويجز هو مغني راب مصري، حقق نجومية كبيرة في مصر والوطن العربي عقب إطلاقه لأغنية "دورك جاي" في 11 مارس 2020، والتي لاقت نجاحًا ضخمًا في وقت قصير للغاية، حيث تجاوز عدد المشاهدات على يوتيوب 24 مليون مشاهدة خلال شهرين فقط، كما شارك في حفل كأس العالم في قطر بأغنية "عز العرب".