الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"لن نمنع أحدًا من الحديث".. مصطفى شردى يعلق على المشهد الانتخابى الحالى (فيديو)

مصطفى شردي
مصطفى شردي

علق الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، على المشهد الانتخابي الحالي، قائلًا: كل شيء يدور حول ردود الأفعال على إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي الترشح لفترة رئاسية أخرى بالأمس في ختام مؤتمر "حكاية وطن".

وأضاف شردي، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، أن شاشة "الحياة" توعد متابعيها خلال فترة الانتخابات بالشفافية التامة، والتعليق عليها، وإتاحة الفرصة طبقًا للمعايير التي وضعتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتابع: "أي مرشح سيكون لديه نشاط أو اجتماع أو تصريح أو غيره من حقه التواصل مع المواطنين، ولن يتم منع أحد من الحديث".

حجم التعامل مع المشهد الانتخابي كبير جدًا

وأوضح مقدم برنامج "الحياة اليوم"، أن حجم التعامل مع المشهد الانتخابي كبير جدًا، مؤكدًا أن هناك خيطا رفيعا جدًا ما بين أن تهدم وتكسر شيئا المواطن اكتسبه هو حقه في الانتخاب والاختيار، ورغم ذلك من حقك أن تعلق أو تعارض سواء للمؤيدين للرئيس السيسي أو غيره.

المشهد الانتخابي محمد مصطفي شردي الإعلامي محمد مصطفى شردي بكل وضوح يعلق الحياة اليوم

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