"عمال مصر" يستقبل وفد اللجنة الوطنية السعودية

استقبل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، وفدا من اللجنة الوطنية السعودية لزيارة اتحاد عمال مصر، وعقد عدد من المناقشات.

وقدم وفد اللجنة الوطنية السعودية تحيات رئيس اللجنه الوطنية المهندس ناصر الجريدلي، مؤكدين عمق العلاقات بين الاتحاد العام، كما رحب محمد جبران واعضاء المجلس بالضيوف متمنيين لهم اقامه طيبه وزياره سعيده مع إتاحة الاستفادة من كيان الاتحاد في جميع المجالات.

عمال مصر

وأكد رئيس اتحاد عمال مصر، أن اللقاء تناول عدد من المناقشات المتبادلة والتشاور والحوار بينهما في كافة القضايا العمالية التي تهم الجانبين والاتفاق على إعداد برامج تدريبية ودورات ثقافية مشتركة بين الجانبين والتنسيق في المواقف والآراء في كافة المحافل والمنتديات العربية والإقليمية والدولية الخاصة ببحث الأمور التي تهم الطبقة العاملة في البلدين.



جاء ذلك بحضور عبد المنعم الجمل، نائب الرئيس، هشام المهيري، نائب الرئيس، مجدي البدوي، نائب الرئيس، عيد مرسال، الأمين العام، هشام رضوان، امين الصندوق، محمد حنفي، عضو مجلس الاداره، وأحمد عاطف، وعماد شريف مستشار منظمة العمل العربية.

وكانت قد ساندت وزارة العمل من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال منشآت القطاع الخاص والقطاع العام التي تعثرت بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، وبلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها خلال الـ10 سنوات الماضية (فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي )، مليارًا و926 مليون جنيه من صندوق الطوارئ، استفاد منها الآلاف من العمال داخل المنشآت.