حزب العدل: لا يوجد انتصار أفضل من الانتقال من مرحلة حكم الفرد إلى دولة المؤسسات

قال المهندس عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، إننا اليوم ونحن على أعتاب احتفال الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر والذي كان شاهدا على هزيمة اليأس وإحياء الأمل في غد مشرق فكان تحرير الأرض حقيقة واقعة.

وأضاف عبد المنعم إمام خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، للمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، نحن نقف اليوم على أعتاب لحظة يواجه فيها المواطن ظروف سياسية واقتصادية صعبة، متسائلا كيف يمكن ان تعالجها إلى الأفضل الذي يستحقه الشعب المصري بعد عشر سنوات على انتصارنا على طيور الظلام وخمسين عاما على انتصارنا في حرب أكتوبر، مؤكدا على أن مصر تحتاج إلى انتصار حقيقي وهو التغيير.

ثورتي 30 يونيو و25 يناير

وأضاف رئيس حزب العدل، أنه لا يوجد انتصار أفضل من الانتقال من مرحلة حكم الفرد إلى دولة المؤسسات، مشيرا إلى أن هذا ما طالبنا به في ثورتي 30 يونيو و25 يناير.

وأكد "إمام"، أن الجمهورية الجديدة هي التي تحمل الفكر الجديد في بناء الإنسان بالتعليم والصحة والسوق الحر التي تعيد الاعتبار لأصل الامور وهو أن الجميع متساوون ولا تفضيل لأحد على أحد، مؤكدا أنه لن يستطيع أحد أن يقف أمام المستقبل بآليات الماضي.

دعم فريد زهران

وأكد رئيس حزب العدل على أنه من أجل ما سبق قرر الحزب دعم المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، برغم كل الظروف والأحداث التي تدور حولنا، مؤكدا أن الحزب يقدم هذا بأنه بذرة التغيير.

وواصل النائب أن الشعب المصري لديه قلق حول المستقبل وأن الكثير من الشعب المصري يستثمر في الأمل الخداع.

وانطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي للمرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، للإعلان عن تفاصيل الحملة الانتخابية الخاصة به.

ويتناول المؤتمر أبرز المحاور الخاصة ببرنامجه الانتخابي وذلك بمشاركة النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، والنائب إيهاب منصور، والنائب فريد البياضي، وريهام عبد النبي عضو مجلس النواب، وأميرة صابر عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، بمجلس الشيوخ، وباسل عادل رئيس ومؤسس كتلة الحوار، وخالد داود القيادى بحزب المصري الديمقراطي