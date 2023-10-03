الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عودة التيار لمدينتى مرسى علم والقصير (خاص)

الكهرباء
الكهرباء

كشفت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عن عودة التيار الكهربائي لمدينتي القصير ومرسي علم، حيث اتخذت الشركة حلولًا عاجلة فور الإبلاغ بسقوط الأعمدة وفي أقل من 24 ساعة تم اتخاذ اللازم.

وأضافت رئيس المصرية لنقل الكهرباء، أنه تم الدفع بعدد من فرق الطوارئ والمقاولين، وتم تشغيل دائرة من الدائرتين اللتين حدث بهما القطع مع تأهيل بعض الأعمدة وذلك لسرعة عودة التيار الكهربائي.

وأكدت "مشالي" على الشركة أن تقوم حاليًا بالتوازي بإنشاء 6 أعمدة أخرى بدلًا من الـ6 أعمدة الواقعة، وفي أقل من نصف ساعة سوف تقوم شركة القناة لتوزيع الكهرباء بإعادة التيار تباعًا.

وشهدت محافظة البحر الأحمر سقوط  6 أبراج جهد 220 ك.ف.ا بالكيلو 40 بين مدينتي سفاجا والقصير، ما أدى إلى انقطاع تام للكهرباء بالمدينتين.

كان  المهندس سامي أبووردة، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أعلن أمس عن موعد عودة التيار الكهربائي لمدينتي مرسى علم والقصير، قبل مرور 48 ساعة.

وأضاف "أبووردة" في تصريحات لـ"الدستور"، أن الشركة فور انقطاع التيار قامت بإرسال فرق للطوارئ، وإرسال 21 ماكينة طوارئ وديزل مختلفة الأحمال بإجمالي قدرات تبلغ 7 ميجاوات؛ لتأمين التغذية الكهربائية للمستشفيات والمدارس وأقسام الشرطة، وذلك بالتنسيق مع الشركة القابضة للكهرباء.

كما يتم التنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء في أعمال تركيب الأبراج وإعادة التيار للشبكة مرة أخرى. 

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