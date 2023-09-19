الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"كهرباء القناة" تنتهي من توصيل التيار لمستشفي حميات السويس الجديدة

المهندس سامي ابووردة
المهندس سامي ابووردة

انتهي قطاع كهرباء السويس التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، من توصيل التيار الكهربائي  لمشروع إنشاء مستشفي حميات السويس الجديدة.

ووفقًا لما أعلنته شركة القناة لتوزيع الكهرباء، فقد اقتربت الشركة من إنهاء اعمال توصيل الكهرباء إلى مستشفي السويس العام..

وفي سياق متصل، استعرض المهندس سامي أبو وردة، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أعمال تدعيم  شبكات محافظة السويس وخطط الإحلال والتجديد والتوسعات التي جرت حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، وساعدت في  استقرار التغذية الكهربائية بالمحافظة وكذلك توفير كافة القدرات الكهربائية لكافة المشروعات القومية والاستثمارية والسياحية بالمحافظة.

وقال رئيس الشركة إنه يجرى حاليًا، إعادة تأهيل جميع الوحدات الهندسية بقطاع السويس وإنشاء مراكز خدمة متميزه للمواطنين للتسهيل علي المواطنين.

وكشف تقرير صادرعن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن حجم أعمال التطوير التي قامت بها شركة القناة لتوزيع الكهرباء، في شبكات التوزيع بسيناء.

ووفقًا للتقرير، فقد بلغت تكلفة أعمال التطوير 3.3 مليار جنيه لتطوير 96 قرية ومركزًا في المحافظتين خلال الفترة من عام 2014 وحتى نهاية ديسمبر 2022، بإجمالي 982 ألف مشترك. 

وأضاف أنه تم إدخال منظومة العدادات مسبوقة الدفع، لـ66 ألف مشترك، كما تم تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية لزيادة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.

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