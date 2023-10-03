وكيل “دفاع النواب”: استراتيجية الرئيس الوطنية حائط صد لحماية الوطن من المخاطر

أكد اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن التحديات التي تواجه الوطن تتطلب التكاتف من أجل بناء مصر الجديدة وأن الاستراتيجية الوطنية التي اعتمدها الرئيس السيسي كانت حائط صد لحماية الوطن من المخاطر.

وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب إعلان نتائج انتخابات لجنة الدفاع واللجان النوعية، وفوزة بوكالة اللجنة بأن دور الانعقاد الجديد سيكون حافل بعدد من التشريعات والقوانين التي ستحدث زخمًا كبير، تساهم في تسهيل حياة المواطن، موضحا أن الدولة المصرية تجاوزت الكثير من الصعاب، وننتظر ثمار الجهد والمثابرة لكل المصريين.

وشكر المصري جميع اعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي على ثقتهم الغالية، مؤكدا أننا أسرة واحدة نعمل من اجل الوطن أقسمنا على حفظ مقدرات الوطن والحفاظ على أركانه وترابه، وماضون في رسالتنا من أجل رفعة شأن بلدنا الغالي مصري.

وكانت أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، عن فوز النائب اللواء أحمد العوضي برئاستها، وكل من النائبين إبراهيم المصري وأحمد يحي الجحش بمقعدي الوكالة، وفاز بأمانة السر النائب محمد راضي.

وكان طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الأحزاب والكتل السياسية التي لها أعضاء بمجلس النواب بسرعة موافاة المجلس باسم رئيس الهيئة البرلمانية لكل حزب وكذلك بأسماء الأعضاء المنتمين الي كل حزب سياسي.

وفي هذا الاطار فقد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن الأمانة العامة لمجلس النواب تلقت كتابات رسمية من بعض الأحزاب تفيد بمن يمثل الحزب أمام المجلس كرئيسا للهيئة البرلمانية للحزب والتي جاءت كما يلي، الدكتور ايمن ابوالعلا ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية والنائب أحمد مقلد ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، والنائب محمد عطية الفيومي ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري، والنائب إيهاب منصور ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والنائب عاطف المغاوري ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع.

والجدير بالذكر ان رئيس المجلس لم يعلن عن اسم ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن

ومن جهة اخري رفع رئيس المجلس الجلسة العامة علي ان تعود للانعقاد في تمام الحادية عشر من صباح يوم الاحد الموافق 15 من أكتوبر الجاري